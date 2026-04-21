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विवादों के बीच लोरी चावेज़-डेरेमर ने ट्रंप के मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 03:54 AM

न्यूयॉर्क, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका की श्रम सचिव लोरी चावेज़-डेरेमर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के दौरान विवादों के बीच दो महीनों के भीतर कैबिनेट छोड़ने वाली तीसरी सदस्य बन गई हैं।

व्हाइट हाउस के संचार प्रमुख स्टीवन च्यांग ने सोमवार को सोशल साइट एक्स पर उनके पद छोड़ने की घोषणा की और कहा कि वह निजी क्षेत्र में जा रही हैं।

चावेज़-डेरेमर पर आरोप लगे थे कि उनका अपने सुरक्षा दल के एक सदस्य के साथ संबंध था, उन्होंने निजी यात्राओं को आधिकारिक दौरों के रूप में दिखाया, अपने कार्यालय में शराब पी और अपने दफ्तर में अव्यवस्था फैलाई।

हाल में इस्तीफा देने वाले तीनों कैबिनेट अधिकारी महिलाएं हैं। इनमें अन्य दो हैं अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, जिन्हें इस महीने हटाया गया और होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम जिन्हें पिछले महीने बर्खास्त किया गया था। नोएम पर भी एक सलाहकार के साथ संबंध होने के आरोप लगे थे, जिसे उन्होंने नकार दिया था।

अपने कार्यकाल के दौरान डेरेमर ने विभाग के ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल लेबर अफेयर्स द्वारा विदेशों में गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले करोड़ों डॉलर के अनुदान को रद्द कर दिया, जो दासता-विरोधी और बाल श्रम विरोधी कार्यक्रमों के लिए थे।

च्यांग ने कहा कि उनकी जगह उनके डिप्टी कीथ सोंडरलिंग कार्यवाहक श्रम सचिव होंगे। ट्रम्प ने उनके पद से हटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन च्यांग ने कहा, “उन्होंने अमेरिकी कामगारों की रक्षा करने, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को लागू करने और अमेरिकियों को अपने जीवन में सुधार के लिए अतिरिक्त कौशल हासिल करने में मदद करने में शानदार काम किया है।”

चावेज़-डेरेमर के चीफ ऑफ स्टाफ और वह सुरक्षा कर्मी, जिनके साथ संबंध होने का आरोप था, को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर विभाग के इंस्पेक्टर जनरल द्वारा पेशेवर कदाचार और उनके परिवार के विभाग में हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर जांच चल रही थी।

उनके पति शॉन डेरेमर को उनके कार्यालय में आने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब कुछ महिला कर्मचारियों ने उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जिनमें से एक मामले में पुलिस जांच भी शुरू हुई।

सीनेट की न्यायिक समिति ने भी उनके खिलाफ आरोपों की जांच शुरू की थी। 58 वर्षीय चावेज़-डेरेमर ओरेगन से प्रतिनिधि सभा की पूर्व सदस्य थीं, जो अपना पुनर्निर्वाचन हार गई थीं।

ट्रम्प ने उन्हें इस पद के लिए इसलिए चुना था क्योंकि उन्हें शक्तिशाली टीमस्टर्स ट्रेड यूनियन का समर्थन प्राप्त था, जिसने उनके पुनर्निर्वाचन का समर्थन किया था।

श्रम सचिव के रूप में उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो कई श्रम सुरक्षा नियमों को कमजोर करते थे, जैसे कार्यस्थल सुरक्षा और कुछ श्रेणियों के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन से संबंधित नियम, जिसके कारण वह यूनियनों के विरोध में आ गईं।

--आईएएनएस

पीएम

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