विदेश सचिव विक्रम मिस्री दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे नेपाल, पीएम ओली से की मुलाकात

काठमांडू, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रविवार को नेपाल पहुंचे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राजदूत गहेंद्र राजभंडारी ने किया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से विदेश सचिव विक्रम मिस्री की पीएम ओली से मुलाकात की तस्वीर साझा की। बताया कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सिंह दरबार स्थित अपने कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली से मुलाकात की, जहां नेपाल-भारत संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की गई।

इससे पहले मिस्री के काठमांडू पहुंचने पर हुए स्वागत की तस्वीर भी साझा की गई। उन्हें एयरपोर्ट पर गहेंद्र राजभंडारी ने रिसीव किया था।

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, "भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आधिकारिक यात्रा पर काठमांडू पहुंचे हैं, जो भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को दर्शाता है और पड़ोसी पहले की नीति के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।"

विदेश सचिव नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे हैं।

अपनी इस यात्रा के दौरान भारतीय विदेश सचिव प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के अलावा नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से भी मिलेंगे।

वह नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ सहित प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा, "भारत और नेपाल के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनमें हाल के वर्षों में प्रगति हुई है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। विदेश सचिव की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का एक अवसर है।"

नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस यात्रा के दौरान, दोनों विदेश सचिव नेपाल-भारत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें कनेक्टिविटी, विकास सहयोग और आपसी हित के अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

