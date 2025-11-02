अन्तरराष्ट्रीय

विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 4-10 नवंबर तक इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा का करेंगे दौरा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 02, 2025, 05:11 AM

नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा मंगलवार से तीन देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। उनका यह विदेश दौरा 10 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा कई अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 4-10 नवंबर तक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के तीन देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं, जिसमें इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा शामिल हैं।

अपनी यात्रा के दौरान राज्य मंत्री मार्गेरिटा इन देशों के राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुलाकात के दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, विकास सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उपायों समेत द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा का व्यापार जगत और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है।

इक्वाडोर में राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 'भारतीय मिशन' की स्थापना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बोलीविया की अपनी यात्रा के दौरान वे 8 नवंबर को प्रशासनिक राजधानी में बोलीविया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे।

क्यूबा में वे स्वास्थ्य और चिकित्सा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना व क्षमता निर्माण के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य इक्वाडोर, बोलीविया और क्यूबा के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों की गति को जारी रखना और इन देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विकास के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

--आईएएनएस

डीसीएच/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...