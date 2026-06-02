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विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और अन्ना मोराका की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी पर की चर्चा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 02, 2026, 04:37 AM

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सोमवार को भारत आए दक्षिण अफ्रीका की उप विदेश मंत्री अन्ना मोराका के साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की।

मुलाकात के बाद मंत्री ने एक्स पर लिखा कि उन्हें अन्ना मोराका से मिलकर खुशी हुई। दोनों देशों के बीच चल रही रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत हुई।

अन्ना मोराका शुक्रवार को भारत पहुंची थीं। वह दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति पॉल माशाटिले के साथ आई हैं। उनके साथ कई वरिष्ठ मंत्री भी भारत आए हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्री आरोन मोत्सोआलेदी, लघु व्यवसाय विकास मंत्री स्टेला नदाबेनी, विज्ञान एवं नवाचार राज्य मंत्री नोमालुंगेलो गिना और संचार एवं डिजिटल तकनीक राज्य मंत्री मोंडली गुंगुबेले शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के किसी राष्ट्राध्यक्ष की पिछली आधिकारिक भारत यात्रा 2019 में हुई थी, जब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने थे।

उप राष्ट्रपति माशाटिले दक्षिण अफ्रीका के दूसरे उप राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हैं। वे 2 जून को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करेंगे और उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे।

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। इसके लिए भारतीय व्यापार नेताओं और निवेशकों के साथ एक राउंडटेबल बैठक भी होगी।

दिल्ली में कार्यक्रम पूरे करने के बाद उप राष्ट्रपति माशाटिले हैदराबाद जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के बयान के अनुसार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और वैश्विक दक्षिण के विकास के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्षता और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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