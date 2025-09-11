अन्तरराष्ट्रीय

विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर

Sep 11, 2025, 12:43 AM

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। नेपाल में पिछले दो दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की सेना ने देश में जारी अशांत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। इस बीच भारत ने भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सांसद विक्रमजीत सिंह के 'एक्स' पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि हम सूचित करना चाहते हैं कि नेपाल स्थित हमारे दूतावास ने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया है और आवश्यक सहायता प्रदान की है। भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर: +977 – 980 860 2881 और +977 – 981 032 6134 जारी किए गए हैं।

इससे पहले सांसद विक्रमजीत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि कृपया फंसे हुए लोगों का स्थान और संपर्क नंबर बताएं। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से अनुरोध है कि सुरक्षित निकासी के लिए तत्काल सहायता प्रदान करें।

बता दें कि नेपाल सरकार ने चार सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। इसके विरोध में नेपाल के जेन जी युवाओं ने सड़क पर आकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया। वहीं, नेपाल में यह भी दावा किया जा रहा है कि युवाओं का यह विरोध प्रदर्शन न महज सोशल मीडिया बैन, बल्कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है।

नेपाल में युवाओं ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाती है, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं के बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन अभी भी युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है।

नेपाल की अराजक स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने भी बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हम पूरी स्थिति पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, खासकर हमारे देश के वो सभी नागरिक जो मौजूदा समय में नेपाल में हैं।

इस संबंध में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दिशानिर्देश भी जारी किया गया है, जिसका पालन करने के लिए नेपाल में रह रहे हिंदुस्तानी नागरिकों को कहा गया है। साथ ही, भारत सरकार ने नेपाल में रह रहे हिंदुस्तानी नागरिकों को विश्वास दिलाया है कि वो उनके साथ हर स्थिति में हैं।

