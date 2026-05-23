विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स युवा राजनयिक मंच के प्रतिभागियों से की मुलाकात

नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है, जिसका आयोजन सितंबर 2026 में होने वाला है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ब्रिक्स युवा राजनयिक मंच के प्रतिभागियों और डिप्लोमैटिक एकेडमी के प्रमुखों से बातचीत की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज दिल्ली में ब्रिक्स युवा राजनयिक मंच के प्रतिभागियों और डिप्लोमैटिक एकेडमी के प्रमुखों से बातचीत करके खुशी हुई। ब्रिक्स की थीम रेजिलिएंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी, और वैश्विक विकास में योगदान पर विचारों का आदान-प्रदान किया।"

इसके अलावा, भारत में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर के न्योते पर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 26 मई को क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली का आधिकारिक दौरा करेंगे।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, यह दौरा क्वाड साझेदारों के बीच लगातार उच्च-स्तरीय एंगेजमेंट को दिखाता है और एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को मजबूत करता है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, “स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के लिए क्वाड विजन को ध्यान में रखते हुए, सभी मंत्री 1 जुलाई 2025 को वाशिंगटन, डीसी में हुई बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वे प्राथमिक क्षेत्र में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, चल रही क्वाड पहलों पर प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हाल के विकास और आपसी चिंता के दूसरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सोच-विचार करेंगे।”

मीटिंग में सहयोग के मुख्य क्षेत्र पर फोकस होने की उम्मीद है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रेसिलिएंट सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जरूरी और उभरती तकनीक, जलवायु से संबंधित एक्शन और मानवीय मदद और डिजास्टर रिलीफ शामिल हैं। चर्चाओं में क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को मजबूत करने के मकसद से चल रही क्वाड पहलों की भी समीक्षा की जाएगी।

अपने दौरे के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो और विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर के द्विपक्षीय मीटिंग करने की भी उम्मीद है। नेशनल कैपिटल में रहने के दौरान उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का प्लान है।

क्वाड मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक डायनामिक्स लगातार बदल रहे हैं। इसमें सदस्य देश साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग और समन्वय को गहरा करना चाहते हैं।

--आईएएनएस

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