विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री नेकी मुलाकात, क्षेत्रीय घटनाक्रम पर साझा किए विचार

नई दिल्ली, 1 जून (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इस दौरान क्षेत्रीय विकास, हिंद-प्रशांत और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर अपने विचार शेयर किए।

मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आज ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से मिलकर खुशी हुई। क्षेत्रीय विकास, हिंद-प्रशांत और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर आकलन साझा किए गए।”

इससे पहले दिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्लेस ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में दूसरे भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के डायलॉग की सहअध्यक्षता की, जिसमें रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “लीडर्स ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विकास की समीक्षा की और भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के नए मौकों पर चर्चा की। इससे पहले, मार्लेस को उनके आने पर सेरेमोनियल ट्राई-सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।”

मंत्रालय के मुताबिक, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने, रणनीतिक भरोसा बढ़ाने और हिंद-प्रशांत में शांति, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देने के अपने प्रतिबद्धता को फिर से कन्फर्म किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "ऑस्ट्रेलिया के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ नई दिल्ली में एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने साथ मिलकर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की पूरी रेंज का रिव्यू किया और इसे और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले सालों में लगातार प्रोग्रेस करने के लिए तैयार है।"

मार्लेस ने कहा कि उन्होंने और राजनाथ सिंह ने भारत-ऑस्ट्रेलिया के गहरे स्ट्रेटेजिक भरोसे को प्रैक्टिकल डिफेंस कोऑपरेशन में बदलने के बारे में बात की।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "इस हफ्ते, हमने दूसरी सालाना ऑस्ट्रेलिया-भारत रक्षा मंत्रियों के डायलॉग का आयोजन किया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मैंने अपने गहरे रणनीतिक भरोसे को प्रैक्टिकल रक्षा सहयोग में बदलने के बारे में बात की। हिंद-प्रशांत में शांति और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम करें। मुझे होस्ट करने के लिए मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद।"

रविवार को, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मार्लेस का भारत दौरा अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया में हुई पहली बातचीत के बाद हो रहा है और यह भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती रफ्तार को दिखाता है।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत के आजाद, खुले, सबको साथ लेकर चलने वाले और खुशहाल हिंद-प्रशांत के विजन में ऑस्ट्रेलिया एक अहम साझेदार है। यह दौरा भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की बढ़ती गहराई और परिपक्वता को दिखाता है।"

--आईएएनएस

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