वैश्विक विकास में स्थिरता और निश्चितता लाएं, 'वैश्विक विकास रिपोर्ट 2025' पेइचिंग में जारी

बीजिंग, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास ज्ञान केंद्र द्वारा संकलित 'वैश्विक विकास रिपोर्ट 2025' का विमोचन पेइचिंग में संपन्न हुआ।

'वैश्विक विकास में स्थिरता और निश्चितता लाने के लिए मिलकर काम करें' विषय पर आधारित यह रिपोर्ट वैश्विक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देने के प्रभावी मार्गों और उपायों की खोज प्रस्तुत करती है।

चीनी राज्य परिषद के विकास अनुसंधान केंद्र के उप निदेशक और चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास ज्ञान केंद्र के प्रथम उप निदेशक चांग छी ने कहा कि विकास आज विश्वभर के देशों के सामने एक साझा चुनौती और प्राथमिक आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जब दुनिया अभूतपूर्व अनिश्चितताओं और अस्थिरताओं का सामना कर रही है, तब सभी देशों को मिलकर विकास की स्थिरकारी शक्तियों और सकारात्मक कारकों का दोहन करना चाहिए। रिपोर्ट इसी विचारधारा को आगे बढ़ाती है और सतत वैश्विक विकास के लिए ठोस तथा व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है।

चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास ज्ञान केंद्र के कार्यकारी उप निदेशक वांग चिनचाओ ने कहा कि रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि वैश्विक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार को प्रोत्साहित करते हुए एक समतामूलक, व्यवस्थित और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही, एक खुली और समावेशी विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण, वैश्विक चुनौतियों का संयुक्त समाधान, प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करना, तथा वैश्विक दक्षिण के हित में आपसी लाभ पर आधारित जीत-जीत सहयोग को कायम रखना भी अनिवार्य है।

वांग चिनचाओ ने यह भी कहा कि 'वैश्विक विकास रिपोर्ट' वैश्विक विकास पहल के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधन है, जिसका उद्देश्य देशों के बीच अनुभवों के साझा आदान-प्रदान को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, चीन में विभिन्न देशों के दूतावासों, संबंधित चीनी सरकारी विभागों और कई प्रमुख थिंक टैंकों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/