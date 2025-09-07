वैश्विक शासन पहल 'एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल' है: रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव

बीजिंग, 7 सितंबर (आईएएनएस)। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने 6 सितंबर को व्लादिवोस्तोक में कहा कि "शंघाई सहयोग संगठन+" बैठक में चीन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक शासन पहल मौजूदा वैश्विक परिवर्तन की अवधि में उभरने वाली "एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल" है, जो न केवल रूस बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए भी आकर्षक है।

10वें पूर्वी आर्थिक मंच के अवसर पर रूसी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि आज दुनिया एक गहन संक्रमण काल से गुज़र रही है और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, “हम एक बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अधिकांश देश अब एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं चाहते। वे दूसरों द्वारा थोपे गए नियमों को स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहते हैं।”

वहीं, पेस्कोव ने आगे कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वैश्विक शासन पहल का दृढ़ समर्थन करते हैं। उनके अनुसार, यह पहल अंतरराष्ट्रीय समुदाय में वैश्विक शासन को लेकर व्यापक संवाद की शुरुआत करेगी और विश्व व्यवस्था को अधिक संतुलित तथा न्यायपूर्ण दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

