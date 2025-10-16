वैश्विक महिला विकास बढ़ाने में चीन का इरादा है मजबूत

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन पेइचिंग में आयोजित हुआ। चीन महिला विकास और सहयोग को बेल्ट एंड रोड के समान निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के ढांचे में एकीकृत करता है, ताकि एक साथ महिलाओं का अनवरत विकास बढ़ सके।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने उद्घाटन समारोह में भाषण दिया और महिलाओं का व्यापक विकास बढ़ाने के लिए चार सुझाव पेश किए।

शी चिनफिंग का भाषण सुनने के बाद श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरसूर्या ने वैश्विक महिला विकास में चीन के योगदान की प्रशंसा की और कहा कि चीन का वचन और कार्य बड़े देश की जिम्मेदारी को प्रदर्शित करते हैं।

हरिणी अमरसूर्या ने कहा कि शी चिनफिंग ने अपने भाषण में लैंगिक समानता बढ़ाने पर दृढ़ निश्चय दिखाया। इससे दुनिया को स्पष्ट और दृढ़ संकेत दिया गया।

शी चिनफिंग ने चार सुझाव भी पेश किए और वचन दिया कि चीन इन सुझावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर यूएन महिला जैसे संगठनों के लिए।

हरिणी अमरसूर्या ने कहा कि चीन सक्रियता से नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालता है और लैंगिक समानता बढ़ाने का वचन देता है। यह बहुत अहम है। इस समय में शिखर सम्मेलन के आयोजन का बहुत महत्व है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/