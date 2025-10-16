अन्तरराष्ट्रीय

वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन पेइचिंग में संपन्न

Oct 16, 2025, 03:34 AM

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन का समापन समारोह पेइचिंग में आयोजित हुआ। चीनी स्टेट काउंसलर व अखिल चीन महिला संघ की अध्यक्ष शन यीछिन और यूएन उप महासचिव व यूएन महिला की कार्यकारी महानिदेशक सिमा बाहौस ने इसमें भाग लेकर भाषण दिया।

शन यीछिन ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग के मुख्य भाषण ने आधुनिक रास्ते पर पुरुष और महिला की समानता बढ़ाने के लिए चीनी योजना प्रस्तुत की और महिला कार्य के वैश्विक शासन के लिए आगे बढ़ने की दिशा दिखाई। चीन के वैश्विक महिला कार्य विकास के समर्थन के पांच व्यावहारिक कदमों ने प्रमुख देश की जिम्मेदारी दर्शाई है, जिसे इस समिट में उपस्थित प्रतिनिधियों की भूरी-भूरी प्रशंसा मिली। चीन विभिन्न देशों के साथ हाथ मिलाकर राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण विचारों और इस समिट में संपन्न रणनीतिक समानताओं को ठोस कदमों के रूप में बदलने की कोशिश करने को तैयार है ताकि अधिकतर महिलाएं अपना सपना पूरा करें।

बाहौस ने अपने भाषण में चीनी महिला कार्य में प्राप्त बड़ी उपलब्धियों और वैश्विक महिला कार्य के लिए चीन के भारी योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों को चीन के महिला विकास अनुभव से सीखना चाहिए।

110 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 800 प्रतिनिधि समापन समारोह में उपस्थित हुए। समापन समारोह पर वैश्विक महिला शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष घोषणा जारी की गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

