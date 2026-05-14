वैश्विक अनिश्चितता के बीच ब्रिक्स से रचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका की बढ़ रही उम्मीदें : जयशंकर

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स वैश्विक अनिश्चितता, संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों के बीच एक "रचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका निभाएगा।

विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत मंडपम में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में ओपनिंग स्पीच देते हुए कहा, “भारत की अध्यक्षता आपके सपोर्ट की तारीफ करती है, जिसने हमारे काम की लगातार तरक्की में मदद की है।”

बता दें, 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मौजूदा ग्लोबल हालात पर जोर देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव और अस्थिरता है।

उन्होंने कहा, “हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव हैं, चल रहे झगड़े, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, तकनीक और जलवायु को लेकर चुनौतियां वैश्विक माहौल को बना रही हैं।”

ब्रिक्स समूह के महत्व पर जोर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, “खासकर उभरते बाजारों और विकासशील देशों से यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स एक संरचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका निभाएगा।”

चल रही बातचीत के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चाओं ने बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर सोचने और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रैक्टिकल तरीकों को खोजने का मौका दिया।

जलवायु से जुड़ी चिंताओं को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक जरूरी ग्लोबल मुद्दा बना हुआ है जिस पर मिलकर ध्यान देने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हमारी बातचीत में बराबरी और आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए सतत विकास को आगे बढ़ाना चाहिए।”

उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर पर तकनीक में तरक्की के बढ़ते असर पर भी जोर दिया और कहा कि इन विकास का इस्तेमाल अच्छे शासन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्री ने जोर दिया कि शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे ग्लोबल ऑर्डर के लिए अहम बने हुए हैं और अलग-अलग इलाकों में जारी झगड़ों के बीच बातचीत और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “शांति और सुरक्षा के मुद्दे ग्लोबल ऑर्डर के लिए सेंट्रल बने हुए हैं। हाल के झगड़े बातचीत और कूटनीति के महत्व को और दिखाते हैं।” साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत सहयोग की भी अपील की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर सहयोग को मजबूत करने के लिए लगातार समर्थन के लिए सभी हिस्सा लेने वाले डेलिगेशन को धन्यवाद दिया।

विदेश मंत्री ने कहा, “अध्यक्ष के तौर पर, मैं हर डेलिगेशन को उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर सहयोग को मजबूत करने के उनके लगातार कमिटमेंट के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सभी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एंगेजमेंट के जरिए करीबी और लगातार संपर्क में रहते हैं। आज ब्रिक्स मीटिंग के लिए इकट्ठा होना एक खास मौका है। यह हमें नजरिए शेयर करने और कन्वर्जेंस विकसित करने के लिए बढ़ावा देता है। इस जटिल और अनिश्चित दुनिया में, यह और भी ज्यादा जरूरी है।”

ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि भारत बातचीत के दौरान खुली और रचनात्मक वार्ता को आसान बनाएगा और हिस्सा लेने वाले डेलिगेशन को अपनी बात खुलकर रखने के लिए बढ़ावा देगा।

उन्होंने कहा, “आपके इनपुट हमारी बातचीत को गाइड करने और अच्छे नतीजों में मदद करेंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और एक अच्छी बातचीत की उम्मीद करता हूं।”

--आईएएनएस

केके/पीएम