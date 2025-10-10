अन्तरराष्ट्रीय

विश्व संरक्षण सम्मेलन में चीन की अवधारणा और अभ्यास परिणाम प्रदर्शित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 10, 2025, 02:31 PM

बीजिंग, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। 8वीं विश्व संरक्षण कांग्रेस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में उद्घाटित हुई। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है, 'परिवर्तनकारी संरक्षण के लिए शक्ति लगाएं।'

विभिन्न देशों की सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, अकादमी जगत, उद्यम जगत, और युवाओं के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की 2026-2029 योजना को तैयार करने और अगले 20 वर्षों के लिए इसके दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए इसमें भाग लिया। यह पहली बार है, जब यह सम्मेलन किसी खाड़ी अरब देश में आयोजित किया गया।

चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने ''चीन की 'दो पर्वत' अवधारणा- स्वच्छ जल और हरित पर्वत सोना और रजत जैसी मूल्यवान संपत्ति है, प्राकृतिक संसाधनों के परिवर्तनकारी संरक्षण को बढ़ावा देती है'', विषय पर एक विशेष चीनी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में केस शेयरिंग और परिणामों के प्रकाशन के माध्यम से पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण में चीन की अवधारणा, अभ्यासों और नवीन उपलब्धियों को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया गया।

संयुक्त अरब अमीरात में चीनी राजदूत चांग यिमिंग ने कहा कि इस वर्ष चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा 'स्वच्छ जल और हरित पर्वत सोना और रजत जैसी मूल्यवान संपत्ति है' की अवधारणा पेश करने की 20वीं वर्षगांठ है। इस अवधारणा के मार्गदर्शन में, चीन ने पारिस्थितिक और विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और विकासशील देशों के लिए संरक्षण और विकास के समन्वय में नवीन अवधारणाएं और व्यावहारिक मार्ग प्रदान किए हैं। चीन प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने, वैश्विक पारिस्थितिक शासन को गहन बनाने और एक ऐसे सुंदर विश्व का निर्माण करने के लिए दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, जहां लोग और प्रकृति सद्भाव में सह-अस्तित्व में रहें।

विश्व संरक्षण संघ के उप महानिदेशक स्टुअर्ट मैगिनीस ने कहा कि चीन का यह कार्यक्रम परिवर्तनकारी प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में चीन के ज्ञान और अग्रणी प्रथाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। चीन की 'दो पर्वत' अवधारणा ने पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक व सामाजिक विकास में जीत-जीत की स्थिति प्राप्त करने में चीन की उल्लेखनीय उपलब्धियों का मार्गदर्शन किया है। विश्व संरक्षण संघ चीन के साथ अपनी दीर्घकालिक और फलदायी साझेदारी को अत्यधिक महत्व देता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...