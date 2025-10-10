विश्व महिला शिखर सम्मेलन में चीन के अनुभव से सीखने की आशा : डोमिनिका की राष्ट्रपति

बीजिंग, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने राजधानी रोसेउ स्थित राष्ट्रपति भवन में सिन्हुआ समाचार एजेंसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "मैं राष्ट्रपति शी चिनफिंग को महिलाओं के मुद्दों के लिए उनकी निरंतर वकालत, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और दुनिया भर में महिलाओं के विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।"

उन्होंने कहा, "पेइचिंग घोषणापत्र और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित यह शिखर सम्मेलन हमें महिलाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों की प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करने का मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।"

सिल्वेनी बर्टन, जो वर्ष 2023 में डोमिनिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं, विश्व महिला शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा पर विशेष उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से न केवल विभिन्न देशों के प्रतिनिधि महिलाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों की दिशा और रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श करेंगे, बल्कि उन्हें यह जानने का अवसर भी मिलेगा कि चीन ने किस प्रकार व्यावहारिक अनुभव और ठोस नीतियों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है।

राष्ट्रपति बर्टन के अनुसार, 1995 में पेइचिंग में आयोजित विश्व महिला सम्मेलन में पारित पेइचिंग घोषणापत्र और कार्यवाही मंच ने लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस कार्रवाई को नए आयाम दिए हैं।

बर्टन ने कहा कि लंबे समय से, चीन ने यह सुनिश्चित किया है कि सामाजिक संसाधन महिलाओं को लाभान्वित करें, उन्हें आत्म-विकास करने, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने और अपनी उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें, ताकि महिलाओं को शिक्षा और अन्य पहलुओं में ठोस गारंटी मिल सके।

