विश्व महिला कार्य के विकास में चीन ने सक्रिय भूमिका निभाई

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चौथे विश्व महिला सम्मेलन की महासचिव, तंजानिया की प्रसिद्ध महिला कार्यकर्ता गर्ट्रूड मोंगेला ने हाल में तंजानिया में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) को इंटरव्यू दिया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौथे विश्व महिला सम्मेलन का महत्व मील के पत्थर की तरह है। विश्व महिला कार्य के विकास में चीन ने काफी प्रयास किए हैं।

मोंगेला ने कहा कि 30 साल पहले चौथा यूएन विश्व महिला सम्मेलन पेइचिंग में आयोजित हुआ। इसमें पेइचिंग घोषणा पत्र और कार्यवाही कार्यक्रम पारित किया गया। इससे मानव विकास के लिए सही दिशा का इशारा किया गया। विश्व महिला कार्य बढ़ाने में मोंगेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विश्व महिला सम्मेलन की महासचिव बनने के दौरान मोंगेला ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की अपील की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/