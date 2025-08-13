विश्व खेलों में चीन का शानदार प्रदर्शन जारी

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। छंग्तू विश्व खेलों में कुल 21 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। चीन ने जिउ-जित्सु और वुशु जैसी स्पर्धाओं में चार स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में शीर्ष पर बना रहा। जिउ-जित्सु प्रतियोगिता के अंतिम दिन चीनी टीम ने एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता।

पैपैरा-जिउ-जित्सु पहली बार इस विश्व खेलों में एक आधिकारिक प्रतियोगिता बन गया, और युवा एथलीट ली युथ्साई और कुओ एओ ने भी इस स्पर्धा में विश्व खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता। वुशु प्रतियोगिता में, चीनी एथलीटों ने तीन स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता।

लॉस एंजिल्स ओलंपिक में एक नए खेल, स्क्वैश का 12 अगस्त को विश्व खेलों में समापन हुआ। फ्रांसीसी खिलाड़ी विक्टर क्रौइन और जापानी खिलाड़ी वतनबे सातोमी ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते।

पदक तालिका में, चीन 18 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। जर्मनी 15 स्वर्ण, 12 रजत और 8 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और इटली 9 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

