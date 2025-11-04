विश्व की पहली सन्निहित बुद्धिमान प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। "एम्बोडीड इंटेलिजेंस" का शाब्दिक अर्थ है "एम्बोडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सन्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता", जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को रोबोट व नए ऊर्जा वाहनों आदि भौतिक निकायों में एकीकृत करती है।

इससे "मस्तिष्क" को एक "शरीर" मिलता है और उनमें मनुष्यों की तरह समझने, सीखने और अपने पर्यावरण के साथ गतिशील रूप से अंतःक्रिया करने की क्षमता मिलती है।

3 नवंबर को, दुनिया की पहली वास्तविक मशीन सुदृढ़ीकरण अधिगम तकनीक को पहली बार एक दैनिक औद्योगिक उत्पादन लाइनों में आधिकारिक तौर पर लागू किया गया।

चीन के शांगहाई शहर में स्थित एक स्मार्ट उपकरण उत्पादन लाइन पर, इन नए रोबोट कर्मचारियों को दुनिया की पहली वास्तविक मशीन सुदृढ़ीकरण अधिगम तकनीक से लैस किया गया है। इस तकनीक ने रोबोटों के प्रशिक्षण चक्र को काफी कम कर दिया है।

पहले रोबोटों के लिए किसी नए कौशल को सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में हफ्तों या महीनों तक का समय लगता था। अब, वे कार्यस्थल पर केवल दस मिनट में इसे आसानी से सीख सकते हैं। इससे न केवल यह सुनिश्चित होता है कि परिचालन निष्पादन पूरी प्रक्रिया के दौरान एक समान बना रहे, बल्कि इससे स्थिरता की भी गारंटी मिलती है और 100 फीसदी कार्य पूर्णता दर प्राप्त होती है।

