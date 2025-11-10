विश्व इंटरनेट सम्मेलन का वूचन शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न

बीजिंग, 10 नवंबर (आईएएनएस)। पूर्वी चीन के चच्यांग प्रांत में रविवार को आयोजित वर्ष 2025 विश्व इंटरनेट सम्मेलन का वूचन शिखर सम्मेलन अपने एजेंडे को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए समाप्त हुआ।

इस वर्ष सम्मेलन का विषय था, “एक खुले, सहयोगात्मक, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल एवं बुद्धिमान भविष्य का निर्माण- साइबरस्पेस में साझा भविष्य वाले समुदाय के लिए मिलकर।”

दुनिया भर के 130 से अधिक देशों और क्षेत्रों से आए 1,600 से ज्यादा अतिथियों ने इस सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और डिजिटल एवं बुद्धिमान भविष्य के लिए नई दिशा तय करने पर विचार-विमर्श किया।

सम्मेलन ने कई अहम परिणाम हासिल किए और वैश्विक डिजिटल सहयोग पर व्यापक सहमति बनी। “लाइट ऑफ इंटरनेट” एक्सपो इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें 100 से अधिक इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां शामिल थीं, जिन्हें देखने एक ही दिन में 17,000 से अधिक दर्शक पहुंचे।

शिखर सम्मेलन के दौरान विकास और सहयोग, प्रौद्योगिकी और उद्योग, मानविकी और समाज, शासन और सुरक्षा, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे पाँच प्रमुख विषयों पर 24 उप-मंच आयोजित किए गए। इन मंचों पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धि दस्तावेज़ और रिपोर्टें जारी की गईं, जिनमें वैश्विक डिजिटल विकास, साइबर सुरक्षा, और एआई शासन जैसे विषयों पर विस्तृत विमर्श हुआ।

इस वर्ष की दो प्रमुख ब्लू बुक रिपोर्ट्स- “चाइना इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025” और “वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025” सम्मेलन के मुख्य आकर्षण रहीं। दोनों रिपोर्टों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के व्यापक उपयोग और इसके पूर्ण-क्षेत्रीय सशक्तीकरण की प्रवृत्ति को रेखांकित किया।

“चाइना इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट” के अनुसार, चीन में एआई वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ तेज़ी से एकीकृत हो रहा है, और बड़े एआई मॉडल अब अनुमान दक्षता को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वहीं, “वर्ल्ड इंटरनेट डेवलपमेंट रिपोर्ट” ने वैश्विक स्तर पर एआई की उपलब्धियों को सामने रखा, विशेष रूप से मल्टीमॉडल लार्ज मॉडल्स के उभार और विनिर्माण व स्वास्थ्य क्षेत्र में एम्बॉडिड इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया।

रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एआई शासन और नियमन अब वैश्विक साइबरस्पेस प्रशासन का मूल मुद्दा बन चुका है। इसमें यह आह्वान किया गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ तरीके से मानवता के कल्याण में प्रयुक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि इन ब्लू बुक्स का प्रकाशन लगातार नौ वर्षों से जारी है, और हर वर्ष वूचन शिखर सम्मेलन इन्हें प्रस्तुत करता रहा है। ये रिपोर्टें न केवल वैश्विक इंटरनेट अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए दिशा प्रदान करती हैं, बल्कि चीन की इस क्षेत्र में बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को भी सशक्त रूप से दर्शाती हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/