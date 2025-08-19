विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में नवाचार के क्षेत्र में सफलता मिली

अन्तरराष्ट्रीय

बीजिंग, 18 अगस्त (आईएएनएस)। प्रथम विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का समापन समारोह चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग ओवल "आइस रिबन" में आयोजित किया गया। 2025 विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में रोबोटों के शानदार प्रदर्शन के पीछे संबंधित प्रौद्योगिकियों का निरंतर पुनरावर्तन और उन्नति निहित है।

इसमें दौड़ना, कूदना, पकड़ना और संतुलन बनाना जैसी बहुआयामी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियां शामिल हैं। ये चुनौतीपूर्ण कार्य रोबोट के गति नियंत्रण, पर्यावरण बोध और बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमताओं का व्यापक परीक्षण करते हैं।

फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 देशों की 18 शीर्ष टीमों ने भाग लिया। पूरी तरह से स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित फुटबॉल मैच दुनियाभर में पहली बार आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले सभी रोबोटों ने मैदान पर स्वायत्त निर्णय लिए और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रतिस्पर्धा की।

रोबोटिक्स उद्योग की समस्याओं, जैसे कि विभिन्न परिदृश्यों में डेटा की सार्वभौमिकता का अभाव, को दूर करने के लिए, इस वर्ष पेइचिंग में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट डेटा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया।

3,000 वर्ग मीटर में फैला यह केंद्र "डेटा, प्रशिक्षण और परिदृश्यों" को एकीकृत करते हुए एक क्लोज्ड-लूप प्रशिक्षण प्रणाली बनाता है, जो नई रोबोटिक्स तकनीकों के पुनरावृत्त उन्नयन और नए उत्पाद परिदृश्यों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

