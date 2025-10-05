विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप : चीन के वांग हाओ ने पुरुषों के 60 किग्रा स्नैच और कुल में स्वर्ण पदक जीता

बीजिंग, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। 4 अक्टूबर को, नॉर्वे के फोर्डे में 2025 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का दूसरा दिन समाप्त हुआ। पुरुषों के 60 किग्रा ग्रुप ए वर्ग में, चीनी एथलीट वांग हाओ ने स्नैच और कुल स्कोर में स्वर्ण पदक और क्लीन एंड जर्क में कांस्य पदक जीता।

एक अन्य चीनी एथलीट युआन हाओ ने स्नैच में रजत पदक जीता और इस श्रेणी में स्नैच के लिए विश्व युवा रिकॉर्ड स्थापित किया।

स्नैच प्रतियोगिता में, वांग हाओ ने अपने पहले प्रयास में सबसे ज्यादा 133 किलोग्राम वजन उठाया और दूसरे प्रयास में भी 138 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रहे। उन्होंने तीसरे प्रयास में भी हार नहीं मानी और अंततः चैंपियनशिप जीती। 19 वर्षीय युआन हाओ ने 132 किग्रा के साथ स्नैच में दूसरा स्थान हासिल किया।

क्लीन एंड जर्क में वांग हाओ ने 164 किलोग्राम भार उठाकर सफलता हासिल की। हालांकि, थाईलैंड के थेरापोंग सिलाचाई ने 170 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि डीपीआरके एथलीट पैंग अन चोल ने 168 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता, जिससे वांग हाओ को कांस्य पदक ही मिला।

वांग हाओ ने प्रतियोगिता के बाद कहा कि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पहली बार हिस्सा लिया और उनका लक्ष्य समग्र चैंपियनशिप जीतना था। आखिरकार उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्हें बहुत संतुष्टि मिली।

प्रतियोगिता के पहले दिन, चीनी एथलीट ली शुमियाओ ने महिलाओं की 48 किग्रा ग्रुप ए प्रतियोगिता में क्लीन एंड जर्क में कांस्य पदक जीता।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/