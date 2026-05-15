वाशिंगटन में इजरायल-लेबनान वार्ता का तीसरा दौर शुरू

यरूशलम, 14 मई (आईएएनएस)। इजरायली सरकारी अधिकारी ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि इजरायली और लेबनानी अधिकारियों ने गुरुवार को वाशिंगटन में शांति वार्ता का तीसरा दौर शुरू किया।

शिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, शुक्रवार को भी वार्ता जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि दोनों पक्ष प्रगति करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं या नहीं।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वार्ता अमेरिकी विदेश विभाग में हो रही है। इजराइल का प्रतिनिधित्व वाशिंगटन में उसके राजदूत येचिएल लीटर और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं, जबकि लेबनान के प्रतिनिधिमंडल में वाशिंगटन में उसकी राजदूत नाडा हमादेह मुआवाद और अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत साइमन करम शामिल हैं।

इजरायली अधिकारी के अनुसार, हिजबुल्लाह को निरस्त करने और लेबनान के साथ आधिकारिक संबंध स्थापित करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए वार्ता आयोजित की जा रही है।

इजराइल समझौते पर पहुंचने तक हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई और जमीनी अभियान चलाने की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, जबकि लेबनान अपने क्षेत्र से इजरायली वापसी, इजरायली हमलों को रोकने और सीमा के पास के गांवों के विनाश को समाप्त करने की मांग कर रहा है।

संघर्ष का मौजूदा दौर 2 मार्च को शुरू हुआ, जब हिजबुल्लाह ने इजरायल की ओर रॉकेट दागे।

24 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की, इसे एक 'ऐतिहासिक' कदम बताया, और वाशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच संभावित सीधी बातचीत का संकेत दिया।

यह घटनाक्रम ओवल ऑफिस में हुई एक बैठक के बाद सामने आया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें अमेरिका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोवाद और इजरायल के राजदूत येचिएल लीटर शामिल थे।

इजरायल के सरकारी प्रेस कार्यालय ने बताया कि 26 अप्रैल को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल रक्षा बलों को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया।

इजरायल रक्षा बल लेबनान से इजरायल की ओर नियमित रूप से हवाई हमलों की सूचना दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कई रॉकेट प्रक्षेपण स्थलों को नष्ट कर दिया गया है और हिजबुल्लाह के आधारभूत ढांचे को आईडीएफ और इजरायल वायु सेना द्वारा निशाना बनाया गया है।

--आईएएनएस

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