वाशिंगटन भारत-पाकिस्तान से अलग-अलग तरह से व्यवहार करता है : सीनियर अमेरिकी अधिकारी

Sep 25, 2025, 05:53 AM

न्यूयॉर्क, 25 सितंबर (आईएएनएस)। अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वाशिंगटन, भारत-पाकिस्तान से अलग-अलग व्यवहार करता रहेगा और दोनों देशों के रिश्तों को 'काफी अलग' मानता है।

उन्होंने इस आशंका को खारिज कर दिया कि दोनों देशों के बीच फिर से संबंध जुड़ सकते हैं।

बुधवार (स्थानीय समय) को पत्रकारों को जानकारी देते हुए, अधिकारी ने कहा कि कश्मीर के मामले में अमेरिका अपनी 'लंबे समय से चली आ रही नीति' पर कायम है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच का सीधा मुद्दा है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद के लिए तैयार हैं, अगर उनसे अपने पद का इस्तेमाल करने को कहा जाए, 'लेकिन, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उनके सामने पहले से ही कई संकट हैं।'

अधिकारी ने आगे कहा, "हम इसे भारत और पाकिस्तान पर छोड़ देंगे।"

अधिकारी ने कहा, "हम भारत और पाकिस्तान को दो अलग-अलग नजरिए से देखते हैं, उन्हें अपने रिश्ते में अलग-अलग देखते हैं और एक ऐसी अमेरिका फर्स्ट नीति पर विचार करते हैं, जो हमारे हितों को आगे बढ़ाए। ये दोनों रिश्ते बिल्कुल अलग हैं।"

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सीजफायर के फैसले को लेकर भारत ने किसी भी अमेरिकी मध्यस्थता से इनकार किया था और कहा था कि दोनों पड़ोसियों ने खुद ही इस पर फैसला लिया था।

लेकिन, अधिकारी ने ट्रंप के दावे पर जोर दिया और नई दिल्ली की 'अमेरिकी भूमिका' से इनकार को खारिज करते हुए कहा, "भारत सरकार का एक घरेलू क्षेत्र है, जिससे उन्हें भी बात करनी होगी।"

अधिकारी ने आगे कहा, "लेकिन, यह सच है कि अमेरिका उस संकट में शामिल था।"

वहीं, बीजिंग के साथ इस्लामाबाद के संबंधों पर, अधिकारी ने कुछ चिंता व्यक्त की।

अधिकारी ने कहा, "सामान्य तौर पर, चीन के साथ उनके संबंधों के बारे में, यह स्पष्ट रूप से हमारी चिंता का विषय बना हुआ है।"

अधिकारी ने कहा, "हम वास्तव में पाकिस्तान को अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों के नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं और यह संबंध अपने आप में एक अलग स्थिति में है। यह पता लगा रहे हैं कि हम किन क्षेत्रों में साथ मिलकर काम कर सकते हैं और यही हमारा मुख्य ध्यान है।"

--आईएएनएस

एबीएम/

