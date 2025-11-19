अन्तरराष्ट्रीय

वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों पर हमला, एक की मौत

Nov 19, 2025, 06:19 AM

तेल अवीव, 18 नवंबर (आईएएनएस)। वेस्ट बैंक में आतंकी हमले का दावा आईडीएफ ने किया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पश्चिमी तट के गुश एट्जियन जंक्शन पर ये वारदात हुई। जिसमें 30 वर्षीय शख्स की मौत हो गई जबकि एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह अटैक दो हमलावरों ने किया था, जिन्होंने चौराहे पर अपनी गाड़ी की गति बढ़ाकर पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ा दी, और फिर उनमें से एक ने बाहर निकलकर पीड़ितों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर ही दोनों आतंकवादियों को गोली मार दी।

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, 4 इजराइली घायल हुए थे और चाकुओं से लैस हमलावरों को इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने मार गिराया। वहीं मौके पर चिकित्सक दल भी पहुंच गया और सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया।

द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि हमला स्पष्ट रूप से कार से टक्कर मारने की कोशिश से शुरू हुआ, जिसके बाद हमलावर कार से बाहर निकले और वहां मौजूद इजरायली नागरिकों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने लगे।

आईडीएफ का कहना है कि उन्हें इलाके में "गाड़ी से टक्कर मारने और चाकू से हमला" करने की सूचना मिली, और उन्होंने यह भी कहा कि विवरण की समीक्षा की जा रही है।

चिकित्सकों का कहना है कि पश्चिमी तट के गुश एट्जियन जंक्शन पर हुए इस आतंकवादी हमले में चार लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक ने दम तोड़ दिया।

मैगन डेविड एडोम के अनुसार, घायलों में से एक महिला की हालत गंभीर है, एक की हालत स्थिर है और एक को हल्की चोट आई है।

ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब, सोमवार रात को ही वेस्ट बैंक के एक छोटे से फिलीस्तीनी गांव अल-जबा में इजरायली सेटलर्स या यहूदी बस्तियों में रह रहे लोगों ने हमला बोल दिया था। उन्होंने अल-जबा के कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। ये गांव बैतलहम के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इजरायली सुरक्षा बल और पुलिस मौके पर पहुंची थी। सेटलर्स और बलों के बीच काफी झड़प भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी।

