वेंस से मुलाकात के बाद बोले इजरायली रक्षा मंत्री, 'हमास से हथियार डलवाना हमारा संकल्प'

तेल अवीव, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच एक बैठक हुई, जिसमें काट्ज ने हमास के निरस्त्रीकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

द टाइम्स ऑफ इजरायल ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि गुरुवार दोपहर एक बैठक के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से कहा कि इजरायल "सभी मारे गए बंधकों को वापस लाने, हमास को निरस्त्र करने और क्षेत्र के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर और आईडीएफ के शीर्ष अधिकारी भी तेल अवीव स्थित सेना के किर्या मुख्यालय में हुई बैठक में शामिल हुए, जिसका मुख्य ध्यान गाजा पट्टी पर केंद्रित था।

गाजा शांति समझौते को लेकर जहां अमेरिका अपने मंत्रियों और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को इजरायल भेज रहा है वहीं बुधवार को इजरायली संसद में पेश किए गए विधेयक ने सबकी पेशानी पर बल डाल दिया। इजरायल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की इच्छा जताई। बुधवार को इजरायल की संसद से इसे प्रारंभिक मंजूरी भी मिल गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे गाजा समझौते के लिए खतरनाक माना।

रुबियो ने इजरायल यात्रा के लिए विमान में सवार होते हुए कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी इसका समर्थन नहीं कर सकते।" उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विलय के कदम "शांति समझौते के लिए खतरा" हैं।

इजरायली सांसदों ने बुधवार को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने से संबंधित दो विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया।

इस बीच इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर केएएन न्यूज ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच से कहा कि वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा के दौरान वेस्ट बैंक में इजरायली संप्रभुता के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर स्मोट्रिच से कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा करे। नेतन्याहू के कार्यालय ने स्मोट्रिच को भेजे एक संदेश में कथित तौर पर कहा, "जब उपराष्ट्रपति वेंस यहां आ रहे हों, तो आप उनकी आंख में उंगली न डालें (मुद्दे को जबरदस्ती हवा न दें)।"

