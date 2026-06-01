विरोध और राजनीतिक तनाव के बीच ट्रंप ने अमेरिकी आजादी की 250वीं वर्षगांठ की योजनाओं का किया बचाव

वाशिंगटन, 31 मई (आईएएनएस)। अमेरिका अगले महीने अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ट्रंप सरकार को कई राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में वाशिंगटन में सालगिरह के जश्न को लेकर सवाल, इमिग्रेशन डिटेंशन पॉलिसी को लेकर बढ़ता विवाद और मिडटर्म चुनावों से पहले सीनेट की जरूरी रेस शामिल हैं।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन के "स्टेट ऑफ द यूनियन" में बोलते हुए रविवार को गृह सचिव डग बर्गम ने सरकार के आजादी 250 पहल का बचाव किया, जो देश के सेमीक्विनसेंटेनियल सेलिब्रेशन (किसी घटना की 250वीं वर्षगांठ) से जुड़े इवेंट्स का आयोजन करने में मदद कर रहा है।

बर्गम ने कहा कि “फ्रीडम 250” और अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ का यह आयोजन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी उन आलोचनाओं के जवाब में की, जिनमें कई संगीत कलाकारों ने प्रस्तावित प्रस्तुति से अपना नाम वापस ले लिया था। कलाकारों का कहना था कि उन्होंने इसे एक गैर-पक्षपातपूर्ण राष्ट्रीय समारोह समझकर सहमति दी थी।

कुछ लोग इस समारोह का समर्थन करने वाली प्राइवेट फंडिंग पर सवाल उठे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या डोनर की जानकारी बताई जानी चाहिए, बर्गम ने कहा, "मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी हमेशा एक अच्छी बात होती है।" हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले संगठन पर ही निर्भर करते हैं।

सरकार ने वर्षगांठ को पूरे वाशिंगटन में सार्वजनिक जगहों और मॉन्यूमेंट्स को रेनोवेट करने की बड़ी कोशिश के साथ जोड़ा है। बर्गम ने कहा कि क्रू ने सेलिब्रेशन से पहले फव्वारे ठीक कर दिए हैं, मॉन्यूमेंट्स की मरम्मत की है और ऐतिहासिक जगहों से ग्रैफिटी हटा दी है।

उन्होंने कहा, "हमने 1,000 से ज्यादा ग्रैफिटी वाली जगहें हटा दी हैं।" उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए गए तेज कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस का भी बचाव किया, जिसमें लिंकन मेमोरियल के पास रिफ्लेक्टिंग पूल पर काम भी शामिल है और कहा कि जुलाई के फेस्टिवल से पहले काम पूरा करने के लिए तेज टाइमलाइन जरूरी थी।

गृह सचिव ने केनेडी सेंटर से जुड़े हाल के कोर्ट के फैसले की भी आलोचना की, जिसमें एक जज ने संस्थानों से जुड़े सरकार की योजना के कुछ हिस्सों को चुनौती दी थी।

बर्गम ने तर्क दिया कि कई फेडरल लैंडमार्क और फैसिलिटी सालों से टाले गए मेंटेनेंस की वजह से खराब हो गई थीं और कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्षगांठ से पहले उन्हें ठीक करने पर फोकस कर रहे थे।

जहां सरकार ने राष्ट्रीय समारोह की तैयारियों पर जोर दिया, वहीं रविवार की राजनीतिक चर्चा के एक और बड़े हिस्से में इमिग्रेशन के मुद्दे छाए रहे। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सेनेटर एंडी किम ने चेतावनी दी कि डेलाने हॉल इमिग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी के आसपास का तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यहां कई दिनों तक विरोध और झड़पें हुईं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों को इलाके के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा।

किम ने कहा, "हम खतरे का स्तर बढ़ता हुआ देख रहे हैं।" सीनेटर ने कहा कि चिंताएं सुविधाओं के अंदर के हालात पर ही टिकी हुई हैं, जहां कैदियों का केस लड़ने वाले वकीलों ने असुरक्षित हालात का आरोप लगाया है और कुछ कैदियों के भूख हड़ताल करने की खबर दी है।

किम ने कहा, "यह असल में कैदियों के बारे में है, डेलाने हॉल के अंदर हम जो असुरक्षित हालात देख रहे हैं, उनके बारे में है।"

किम ने कहा कि परिवारों और वकीलों को कैदियों तक पहुंचने में मुश्किल हुई और उन्होंने ज्यादा मेडिकल मदद और इंडिपेंडेंट निगरानी की मांग की।

जब गृह सुरक्षा अधिकारियों के सैंक्चुअरी स्टेट्स में एयरपोर्ट पर कस्टम स्टाफ कम करने के प्रस्ताव के बारे में पूछा गया, तो किम ने इस आइडिया की बुराई करते हुए कहा कि इससे आर्थिक दिक्कतें आएंगी और अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल मुश्किल हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "इससे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा।" दोनों विवादों का राजनीतिक बैकग्राउंड अगले साल के मिडटर्म चुनावों में कांग्रेस पर नियंत्रण के लिए बढ़ती लड़ाई है।

--आईएएनएस

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