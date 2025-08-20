विरोध के बीच अमेरिकी राज्यों ने वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के और सैनिक भेजे

वाशिंगटन, 20 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी राज्य टेनेसी की घोषणा के अनुसार, वाशिंगटन में लगभग 160 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जा रहा है। टेनेसी की ओर से यह घोषणा उस वक्त की गई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हाल ही में यह कहा गया कि देश की राजधानी में अपराध नियंत्रण से बाहर हो गए हैं और लोग बेघर हो रहे हैं।

ट्रंप के अमेरिकी राजधानी में "अपराध आपातकाल" घोषित करने और 11 अगस्त को वाशिंगटन नेशनल गार्ड के लगभग 800 सैनिकों को तैनात करने के लगभग एक हफ्ते बाद यह नया घटनाक्रम सामने आया है।

वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो और साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन गवर्नरों ने राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात करने का वादा किया था। सोमवार को, मिसिसिपी और लुइसियाना ने भी कहा कि वे वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात करेंगे।

रिपब्लिकन नेतृत्व वाले टेनेसी से सैनिकों के इस सप्ताह के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। तब तक, वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के सैनिकों की कुल संख्या लगभग 2,000 तक पहुंच सकती है।

इन कदमों की डेमोक्रेट्स ने कड़ी आलोचना की है। डेमोक्रेटिक गवर्नर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष, कंसास की गवर्नर लॉरा केली ने मंगलवार को ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया, साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी और हर दूसरे राज्य के अपने सहयोगियों से आग्रह किया कि वे अपने नेशनल गार्ड सैनिकों को ट्रंप के "खतरनाक, राजनीति से प्रेरित एजेंडे" को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने से बचें।

केली ने कहा, "उस राज्य के गवर्नर के अनुरोध और सहमति के बिना या इस मामले में वाशिंगटन डीसी के स्थानीय अधिकारियों के अनुरोध और सहमति के बिना किसी अन्य क्षेत्राधिकार में नेशनल गार्ड सैनिकों को तैनात करना, नेशनल गार्ड के मिशन को कमजोर करता है बल्कि यह संसाधनों की बर्बादी भी है, जो वास्तविक आपात स्थितियों के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

इसके अलावा, केली ने इस कदम को राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बताया, क्योंकि यह देश में पहले से मौजूद विभाजन को और गहरा करता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस