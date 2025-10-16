वर्तमान में बाजार आधारित चीन की अनाज खरीद मात्रा के 90% से अधिक

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन की औसत वार्षिक अनाज खरीद मात्रा 40 करोड़ टन से अधिक रही। वर्तमान में, बाजार-आधारित खरीद इस मात्रा के 90% से अधिक है और अनाज खरीद का बड़ा हिस्सा बन गई है।

चीनी राष्ट्रीय अनाज एवं सामरिक भंडार प्रशासन के निदेशक लियू हुआनशीन ने 14 अक्टूबर को चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित "14वीं पंचवर्षीय योजना के उच्च-गुणवत्तापूर्ण समापन" के संबंध में सिलसिलेवार संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।

लियू हुआनशीन ने परिचय देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर अनाज खरीद को व्यवस्थित करने के लिए, बाजार और सरकार के प्रयासों में समन्वय करना महत्वपूर्ण है। शरदकालीन फसलें वार्षिक अनाज उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा होती हैं, जिनमें अनेक किस्में, बड़ी मात्रा और विस्तृत क्षेत्र शामिल होते हैं। इस वर्ष शरदकालीन अनाज खरीद प्रक्रिया चल रही है। लियू हुआनशीन ने कहा कि बाजार-आधारित खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/