वर्ष 2026 के लिए चीन ने आर्थिक दिशा तय की, स्थिरता के साथ प्रगति पर रहेगा जोर

बीजिंग, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। 10 से 11 दिसंबर तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति ने पेइचिंग में केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया और वर्ष 2026 के लिए व्यापक आर्थिक नीतियों की रूपरेखा तय की गई।

सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि चीन को 'स्थिरता बनाए रखते हुए, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करते हुए प्रगति की तलाश' के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि देश आगामी वर्ष में 'अधिक सक्रिय राजकोषीय नीति' और 'मध्यम रूप से लचीली मौद्रिक नीति' को जारी रखेगा। बैठक ने व्यापक आर्थिक शासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मौजूदा और नई नीतियों के एकीकृत क्रियान्वयन पर भी बल दिया।

सम्मेलन ने 2025 को 'एक असाधारण वर्ष' बताया। इसमें उल्लेख किया गया कि नई परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक कार्यों के क्रियान्वयन में चीन ने नई समझ और अनुभव प्राप्त किए हैं। इसमें अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता को उजागर करने, नीतिगत समर्थन के साथ-साथ सुधार और नवाचार पर समान रूप से ध्यान देने, वस्तुओं और मानव संसाधन के निवेश के समन्वय को बढ़ाने, तथा बाहरी दबावों का सामना करने के लिए आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

वर्ष 2026 से चीन की '15वीं पंचवर्षीय योजना' का शुभारंभ होगा। इस पृष्ठभूमि में सम्मेलन ने 'आठ पालन सिद्धांतों' के तहत प्रमुख कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनमें घरेलू मांग पर आधारित और नवाचार संचालित विकास, सुधार और खुलेपन का सतत पालन, समन्वित विकास तथा 'दोहरे कार्बन' लक्ष्य की दिशा में प्रगति और जन-जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने जैसे तत्व शामिल हैं। ये सभी उपाय चीन के आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और अन्य वैश्विक संस्थाओं ने वर्ष 2025 के लिए चीन की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमानों को संशोधित कर ऊपर किया है। चीनी अर्थव्यवस्था की स्थिर और सकारात्मक वृद्धि न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बनी हुई है, बल्कि विश्व आर्थिक स्थिरता में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

स्पष्ट विकास दिशा और ठोस लक्ष्यों के साथ, वर्ष 2026 में भी चीनी अर्थव्यवस्था का विशाल जहाज स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हुए दूरगामी प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

