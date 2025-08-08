वर्ष 2025 विश्व रोबोट सम्मेलन उद्घाटित

बीजिंग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। पांच दिवसीय वर्ष 2025 विश्व रोबोट सम्मेलन (डब्ल्यूआरसी) 8 अगस्त को चीन की राजधानी पेइचिंग में उद्घाटित हुआ। इसमें 200 से अधिक देसी-विदेशी उत्कृष्ट रोबोट कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। वर्तमान सम्मेलन में मानवरूपी रोबोट निर्माताओं की संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

बताया जाता है कि वर्तमान सम्मेलन में "औद्योगिक विकास," "नवाचार अनुप्रयोग," और "प्रौद्योगिकी एकीकरण" समेत तीन अध्याय उपलब्ध हैं। 400 से अधिक चीनी और विदेशी शीर्ष वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और उद्यमी रोबोट के क्षेत्र में औद्योगिक रुझान, अनुप्रयोग अभ्यास और नवीन उपलब्धियों पर विचार-विमर्श करेंगे।

वहीं, सम्मेलन में नवाचार हॉल, अनुप्रयोग हॉल और तकनीक हॉल समेत तीन प्रदर्शनी हॉल स्थापित किए गए हैं। 200 से अधिक उद्यमों के 1,500 से ज्यादा उत्पाद प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें 100 से अधिक लांच किए गए नए उत्पाद हैं। प्रदर्शनी में 50 मानव रोबोट निर्माता भाग ले रहे हैं, जो इस तरह की प्रदर्शनियों में सबसे अधिक है।

गौरतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट बाजार होने के नाते चीन का स्थान मजबूत हो रहा है। चीन लगातार 12 वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक रोबोट बाजार बना हुआ है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट निर्माता देश भी है। अब औद्योगिक रोबोट का प्रयोग व्यापक रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/