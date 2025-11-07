अन्तरराष्ट्रीय

वर्ष 2025 विश्व इंटरनेट सम्मेलन का वूचन शिखर सम्मेलन उद्घाटित

Nov 07, 2025, 04:08 PM

बीजिंग, 7 नवंबर (आईएएनएस)। वर्ष 2025 विश्व इंटरनेट सम्मेलन का वूचन शिखर सम्मेलन शुक्रवार को चीन के चच्यांग प्रांत के वूचन में उद्घाटित हुआ। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य, प्रचार-प्रसार विभाग के प्रमुख ली शुलेई ने भाग लिया और भाषण दिया।

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन साइबरस्पेस में साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा की प्रस्तुति की 10वीं वर्षगांठ पर केंद्रित है। वैश्विक इंटरनेट क्षेत्र में विकास की नवीनतम उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के साथ नए विषयों और गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा।

बताया जाता है कि वर्तमान वूचन शिखर सम्मेलन में उद्घाटन समारोह और मुख्य मंच के अलावा वैश्विक विकास पहल, डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा शासन, वैज्ञानिक अनुसंधान में एआई की भूमिका और सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल संरक्षण व विकास आदि मुद्दों पर 24 शाखा मंचों का आयोजन होगा।

वर्तमान वूचन शिखर स्मेलन में नए कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जैसा कि साइबरस्पेस में साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण की अवधारणा की प्रस्तुति की 10वीं वर्षगांठ पर संगोष्ठी और एआई के विकास की स्थिति व तकनीकी नवाचार हॉटस्पॉट पर वार्ता आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, वैश्विक एआई के मानक विकास की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। वहीं, वूचन शिखर सम्मेलन का एक भाग होने के नाते 'इंटरनेट का प्रकाश' एक्सपो 6 नवंबर को आयोजित हुआ। इसमें एआई प्रौद्योगिकी में नवाचार और औद्योगिक विकास आदि में नवीनतम उपलब्धियां दिखाई गईं। 54 देशों और क्षेत्रों के 670 उद्यमों और संस्थाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन भागीदारी की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

