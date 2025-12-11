वर्ष 2025 में वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी

बीजिंग, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने 9 दिसंबर को ताजा रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में भू-राजनीति में तनाव, वैश्विक मांग में असंतुलन और व्यापार लागत में बढ़ोतरी आदि प्रभाव में वैश्विक व्यापार फिर भी बढ़ रहा है।

पूरे साल व्यापार मूल्य के पहली बार 350 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में वैश्विक व्यापार दूसरी तिमाही की तुलना में 2.5 प्रतिशत अधिक रहा। इसमें माल व्यापार और सेवा व्यापार की वृद्धि दर क्रमशः 2 प्रतिशत और 4 प्रतिशत है। अनुमान है कि चौथी तिमाही में वैश्विक व्यापार में बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन वृद्धि दर धीमी होगी। पूरे साल में व्यापार मूल्य पिछले साल की तुलना में करीब 7 प्रतिशत अधिक होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले एक साल में पूर्वी एशिया में निर्यात में इजाफा सबसे अधिक रहा, जिसकी वृद्धि दर 9 प्रतिशत है। चीन और दक्षिण कोरिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं, भारत और चीन के सेवा व्यापार के निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इससे वैश्विक व्यापार में नवोदित आर्थिक शक्तियों का अहम स्थान दिखाया गया।

यूएनसीटीएडी का अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक गतिविधि धीमी होने, कर्ज में बढ़ोतरी होने, व्यापार लागत में इजाफा होने और निरंतर अनिश्चितता से पैदा दबाव की वजह से वर्ष 2026 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि धीमी होगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/