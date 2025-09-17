अन्तरराष्ट्रीय

वर्ष 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी

Sep 17, 2025, 06:42 PM

बीजिंग, 17 सितंबर (आईएएनएस)। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने 16 सितंबर को वर्ष 2025 में वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किए। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर इस सूची में शीर्ष पर हैं। चीन दसवें स्थान पर रहा, जो विश्व की मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में आगे है।

बताया जाता है कि चीन, भारत और तुर्किये के नेतृत्व वाले मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में लगातार वृद्धि हुई। 17 निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन अपने विकास स्तर की अपेक्षा से अधिक है। उप-सहारा अफ्रीका में नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में अनुसंधान और विकास की वृद्धि दर गिरकर 2.9 प्रतिशत तक पहुंची। यह वर्ष 2023 की 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम है और 2010 के वित्तीय संकट के बाद का सबसे निचला स्तर है।

डब्ल्यूआईपीओ का अनुमान है कि वर्ष 2025 में वृद्धि दर और धीमी होगी। मुद्रास्फीति के प्रभाव से उद्यमों की अनुसंधान और विकास व्यय की वास्तविक वृद्धि दर घटकर 1 फीसदी रह गई, जो पिछले दशक के 4.6 प्रतिशत के औसत स्तर से काफी कम है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

