'वर्ष 2025 में शीर्ष 500 चीनी निजी उद्यमों' की सूची जारी

Aug 29, 2025, 01:09 AM

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। अखिल चीन उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ ने चीन के लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में 'वर्ष 2025 के शीर्ष 500 चीनी निजी उद्यमों' की सूची जारी की।

बताया जाता है कि इस बार शीर्ष 500 निजी उद्यमों के लिए प्रवेश सीमा बढ़ाकर 27.023 अरब युआन कर दी गई है।

कुल परिचालन राजस्व 430.5 खरब युआन तक पहुंच गया। कुल शुद्ध लाभ 18 खरब युआन रहा।

कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय 11.3 खरब युआन रहा और अनुसंधान एवं विकास कार्यकर्मियों की कुल संख्या 11.517 लाख है, और औसत अनुसंधान एवं विकास व्यय की तीव्रता 2.77 प्रतिशत है।

कुल कर भुगतान 12.7 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 240 कंपनियों ने 1 अरब युआन से अधिक कर का भुगतान किया, जो शीर्ष 500 का 48.00 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि इस वर्ष, अखिल चीन उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ ने बड़े पैमाने के निजी उद्यमों पर 27वां सर्वेक्षण आयोजित किया।

2024 में 1 अरब युआन से अधिक परिचालन राजस्व वाली कुल 6,379 कंपनियों ने इसमें भाग लिया।

इनमें से, परिचालन राजस्व के मामले में शीर्ष 500 कंपनियों को 'वर्ष 2025 में चीन के शीर्ष 500 निजी उद्यमों' के रूप में चुना गया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

