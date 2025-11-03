अन्तरराष्ट्रीय

वर्ष 2025 आसियान भागीदार मीडिया सहयोग सप्ताह शुरू

Nov 03, 2025, 02:58 PM

बीजिंग, 3 नवंबर (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और क्वांगशी च्वांग स्वायत्त प्रदेश की नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2025 आसियान भागीदार मीडिया सहयोग सप्ताह सोमवार को क्वांगशी के नाननिंग शहर में शुरू हुआ।

बताया जाता है कि वर्तमान कार्यक्रम का विषय खुलापन, मानवता और घर है। चीन और आसियान देशों के 200 से अधिक सरकारी अधिकारी, राजदूत, मीडिया कर्मचारी और विशेषज्ञ सहयोग और समान जीत पर गहन रूप से विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, ताकि ज्यादा घनिष्ठ चीन-आसियान साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करने में योगदान किया जा सके।

इस मौके पर सीएमजी के उप प्रधान संपादक फान युन ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में 15वीं पंचवर्षीय योजना पारित की गई। वर्तमान आसियान भागीदार मीडिया सहयोग सप्ताह कार्यक्रम मीडिया के योगदान के माध्यम से चीन-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए सीएमजी का सकारात्मक कदम है।

कार्यक्रम में आसियान भागीदारों के 'चीन को करीब से देखें' संयुक्त मीडिया टूर, एआई द्वारा नाननिंग शहर की छवि का प्रचार प्रोजेक्ट और 'सूक्ष्म नाटक के साथ क्वांगशी व थाईलैंड का दौरा करें' सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम भी लॉन्च हुए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

