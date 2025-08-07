अन्तरराष्ट्रीय

वाराणसी में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंचे थे काशी के दुकानदार, कहा- बहुत खास था वह पल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2025, 05:23 AM

वाराणसी, 6 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को जब वाराणसी दौरे पर पहुंचे, तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने वालों में इस बार कोई बड़ा अधिकारी या नेता नहीं, बल्कि काशी के आम दुकानदार थे। ये वे लोग हैं, जो वर्षों से बनारस की परंपरा, स्वाद और सांस्कृतिक पहचान को जिंदा रखे हुए हैं।

विजय यादव बल्लू ने आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा, "मैं ‘नमो टी स्टॉल’ नाम से चाय की दुकान चलाता हूं। मेरे लिए यह अनुभव बहुत ही खास रहा। मेरी हमेशा से यह इच्छा थी कि देश के प्रधानमंत्री से मिलूं, और जब वह प्रधानमंत्री हों, जिनकी प्रशंसा पूरे विश्व में होती है, तो एक आम आदमी के लिए इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है। इस बात की जानकारी मुझे चार दिन पहले दे दी गई थी। बाकी औपचारिकताएं चल रही थीं। हम भी उसी उत्साह में थे कि प्रधानमंत्री से मिलना है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मेरा नाम पूछा। वह देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ ही हमारे काशी के सांसद भी हैं। उन्होंने हालचाल पूछा, फिर व्यवसाय के बारे में जानना चाहा। मैंने बताया कि मैं ‘नमो टी स्टॉल’ चलाता हूं। मेरी चाय की दुकान पहले से थी, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री के आने के बाद मैंने उसका नाम बदलकर 'नमो टी स्टॉल' कर दिया।"

विजय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुस्कराते हुए कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही सेवा करते रहो। उन्होंने यह भी कहा कि आगे बढ़ने का अवसर जरूर मिलेगा। मुझे यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जो केवल एक पद पर आसीन व्यक्ति नहीं, बल्कि वह वास्तव में एक जीते-जागते महामानव हैं। वह एक सच्चे साधु हैं। उनके लिए हर व्यक्ति समान है। हम तो बस बचपन से यही सुनते आए थे कि काशी ऊर्जा की धरती है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलकर लगा कि वह खुद हम सबके लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रधानमंत्री से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा।

दूसरे दुकानदार राजकुमार आहूजा ने कहा, "वह पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना अद्भुत अनुभव था, मानो हम पर भगवती की असीम कृपा हुई हो। यह सौभाग्य हमें मिला और इसमें सभी भाइयों का प्रेम और सहयोग भी शामिल था। सबका साथ और समर्थन मिला, खासकर हमारे मंत्री का, जिन्होंने हमें इस मौके तक पहुंचाने में मदद की। प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ऐसा सौभाग्य जीवन में एक बार ही मिलता है। इतने सारे लोगों के बीच, हम जैसे छोटे दुकानदारों को उनका स्वागत करने का अवसर मिला, यह मैं कभी नहीं भूल सकता। नगर में उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया, और यह भी बाबा विश्वनाथ और माता रानी की असीम कृपा ही है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मिल गई हो। मैंने उन्हें 'जय माता दी' कहा और प्रणाम किया। बस यही मेरे लिए सबसे अद्भुत पल था। मेरी मिठाई की दुकान है, जिसमें कई तरह के आइटम बनते हैं। यह दुकान 1994 से चल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम जैसे छोटे दुकानदारों को भी यह अवसर दिया कि हम देश के प्रधानमंत्री से मिल सकें। यह अपने आप में अद्भुत और अविश्वसनीय है। आज से कुछ साल पहले तक हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि किसी प्रधानमंत्री से मिलना संभव होगा, लेकिन आज ऐसा संभव हुआ है। अब तो आप किसी विधायक या मंत्री से भी सीधे मिल सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है।"

एक अन्य दुकानदार सौरभ गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक शब्द कहा 'बढ़िया', तो हमने जवाब दिया 'बहुत बढ़िया।' हमें यह बहुत बड़ी बात लगी कि हम लोगों को बुलाया गया। एक आम नागरिक होते हुए भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करना अपने आप में बहुत खास अनुभव था। हमें कॉल आया था कि आपका चयन हुआ है, आपको आना है। इसके लिए हमने आधार कार्ड और फोटो सब्मिट किया। प्रधानमंत्री की रैंकिंग विश्व स्तर पर सबसे ऊपर है और उनसे मिलना मेरे जीवन का सबसे खास क्षण बन गया।"

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...