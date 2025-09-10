वाराणसी में 3 दिन बिताएंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री, गंगा आरती में होंगे शामिल, 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक

वाराणसी, 9 सितंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री 10 से 12 सितंबर तक वाराणसी के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यह उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जिसका उद्देश्य भारत-मॉरीशस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी वीना रामगुलाम 10 सितंबर की शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। जगह-जगह सांस्कृतिक आयोजनों के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

मंडलायुक्त एस. राजलिंगम ने जानकारी दी कि 11 सितंबर को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। उनका करीब 4 घंटे का कार्यक्रम होगा। वे मॉरीशस पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उसी दिन शाम को मॉरीशस के प्रधानमंत्री वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होंगे।

एस. राजलिंगम ने बताया कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री 12 सितंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। वाराणसी के बाद वे अयोध्या के लिए रवाना होंगे।

गौरतलब है कि मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वे 9 सितंबर को मुंबई पहुंचे। इस मौके पर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम का भारत की राजकीय यात्रा पर मुंबई आगमन पर हार्दिक स्वागत है।"

यह उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। वाराणसी और अयोध्या के बाद, वे 13-14 सितंबर को देहरादून और 15 सितंबर को तिरुपति की यात्रा करेंगे। 16 सितंबर को दिल्ली में वे राजघाट और सदा सर्वदा अटल समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नए संसद भवन का दौरा करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत-मॉरीशस की उन्नत रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।

--आईएएनएस

डीसीएच/जीकेटी