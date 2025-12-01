वेनेजुएला ने 'अमेरिकी हवाई क्षेत्र अवरोध' के मुकाबले के लिए सभी बहुपक्षीय तंत्र सक्रिय किए

बीजिंग, 30 नवंबर (आईएएनएस)। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने 29 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि वेनेजुएला ने 'अमेरिकी हवाई क्षेत्र अवरोध' का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी बहुपक्षीय तंत्र सक्रिय कर दिए हैं।

रोड्रिग्ज ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस ने एक विशेष योजना शुरू करने का आदेश दिया है, ताकि कई एयरलाइनों के परिचालन निलंबन से प्रभावित वेनेजुएला के नागरिकों के आवागमन को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

उसी दिन कुछ समय पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वेनेजुएला के ऊपर के हवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को 'पूरी तरह से बंद' माना जाता है।

हाल ही में, अमेरिका ने 'ड्रग प्रवर्तन' का हवाला देते हुए, वेनेज़ुएला पर दबाव बनाने के लिए कैरेबियन सागर के पास कई युद्धपोत तैनात किए। 27 तारीख को, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 'जल्द ही' वेनेज़ुएला के जमीनी 'ड्रग तस्करों' पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/