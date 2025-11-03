वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध छेड़ने को 'तैयार', ट्रंप ने दिया जवाब

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ युद्ध की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि देश के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं।

ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया कि अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य नशीले पदार्थों पर रोक लगाना नहीं, बल्कि लंबे समय से ट्रंप के विरोधी रहे मादुरो को सत्ता से हटाना है। उन्होंने कहा कि यह 'कई बातों' से जुड़ा है।

उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीबीएस के '60 मिनट्स प्रोग्राम' के इंटरव्यू में कहा, "मुझे संदेह है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन, वे हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। न सिर्फ नशीली दवाओं के मामले में, बल्कि उन्होंने हमारे देश में लाखों लोगों को भी भेज दिया है, जिन्हें हम नहीं चाहते थे। वे अपनी जेलें हमारे देश में खाली कर रहे हैं।"

अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका कैरिबिया में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहा है। ट्रंप सरकार का कहना है कि अमेरिका में नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले अमेरिका पर 'एक नया युद्ध रचने' की साजिश करने का आरोप लगाया था, जबकि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर 'प्रभुत्व' स्थापित करने के लिए नावों पर हमलों का इस्तेमाल कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेन डे अरागुआ का जिक्र करते हुए कहा, "सरकार दुनिया भर से लोगों को आने की अनुमति नहीं देगी। वे कांगो से आते हैं, वे दुनिया भर से आते हैं, वे आ रहे हैं, सिर्फ दक्षिण अमेरिका से नहीं। लेकिन, खासतौर पर वेनेज़ुएला, बहुत बुरा रहा है। उनके पास गिरोह हैं।"

उन्होंने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक गिरोह बताया।

