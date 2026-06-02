वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 जून को पांच दिवसीय दौरे पर आएंगी भारत

नई दिल्ली, 2 जून (आईएएनएस)। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 से 7 जून तक भारत आएंगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आपसी संबंधों पर बात करेंगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

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मंगलवार को नई दिल्ली में सप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला की विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के तौर पर रोड्रिगेज के भारत के पिछले दौरों को याद किया।

रणधीर जायसवाल ने कहा, "बोलिवेरियन गणराज्य वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पहले 1 जून को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस (आईबीसीए) समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाली थीं। अब वह 3 से 7 जून तक भारत का दौरा करेंगी। उनके साथ कई मंत्री भी होंगे, जिनमें विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, विज्ञान और तकनीक, सूचना और संचार और ट्रांसपोर्टेशन मंत्री शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "रोड्रिगेज पहले भी वेनेजुएला की विदेश मंत्री और वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत आ चुकी हैं। वह 2015 में विदेश मंत्री के तौर पर और उसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में उपराष्ट्रपति के तौर पर यहां आई थीं। यह उनका भारत का छठा दौरा होगा। उनका हमारे साथ लंबा जुड़ाव रहा है।"

भारत वेनेजुएला को एक जरूरी साझेदार मानता है, खासकर ऊर्जा और निवेश क्षेत्र में और रोड्रिगेज अपने साथ आए मंत्रियों के साथ देश में अपने रहने के दौरान कई जगहों पर जाने वाली हैं।

जायसवाल ने कहा, "इस दौरे पर रोड्रिगेज प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगी। बातचीत में भारत-वेनेजुएला के संबंधों की पूरी रेंज शामिल होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्टेशन और नवीकरणनीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आगे के सहयोग के रास्ते तलाशे जाएंगे।

ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार है। भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला में बड़ा निवेश किया है और वे अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए और मौके तलाशने को तैयार हैं।"

पीएम मोदी और कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने इस साल 30 जनवरी को टेलीफोन पर बात की थी, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी फायदे के अलग-अलग क्षेत्र और ग्लोबल मामलों पर बात की थी।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, कृषि और लोगों के बीच संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला पार्टनरशिप को और बढ़ाने और गहरा करने पर सहमति जताई।"

दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ के लिए अपने करीबी सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

रोड्रिगेज ने अमेरिकी सेना द्वारा दक्षिण अमेरिकी देश पर हमला करने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को 'पकड़ने' के बाद 5 जनवरी को वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।

--आईएएनएस

केके/वीसी