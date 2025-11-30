वेनेजुएला के एयरस्पेस को 'पूरी तरह से बंद' माना जाए: ट्रंप

वाशिंगटन, 29 नवंबर (आईएएनएस)। वेनेजुएला से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो चेतावनी से कम आंका नहीं जा सकता। शनिवार को उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद माना जाना चाहिए।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, "सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग और मानव तस्कर, कृपया वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के एयरस्पेस को पूरी तरह से बंद मानें।"

दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी और ट्रंप का ये बयान वेनेजुएला के लिए धमकी से कम नहीं है।

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि सितंबर की शुरुआत से, पेंटागन ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित ड्रग जहाजों पर 20 से ज्यादा हमले किए हैं, जिनमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए। मध्य नवंबर में कैरिबियन इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी और मजबूत हुई, जब एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड को तैनात (तीन दशकों में पहले कभी नहीं देखे गए लेवल पर) किया गया।

गुरुवार रात अमेरिकी सैनिकों के लिए आयोजित थैंक्सगिविंग समारोह में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका "बहुत जल्द" वेनेजुएला में "ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क" के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर सकता है।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ड्रग तस्करी में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार किया है, और वॉशिंगटन पर वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए "बहाना बनाने" का आरोप लगाया है।

न्यूयॉर्क टाइम्स (एनवाईटी) ने इस मामले से जुड़े लोगों का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आमने-सामने मिलने की संभावना पर चर्चा की, हालांकि अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि व्हाइट हाउस और वेनेजुएला सरकार दोनों ने इस बातचीत पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस ने 24 नवंबर को 'ऑफिशियली कार्टेल डे लॉस सोल्स' को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया और उस ग्रुप पर बैन लगाए, जिसके बारे में दावा किया गया कि इसके नेता मादुरो हैं।

वेनेजुएला की तरफ से एक बयान में कहा गया कि वह इस तरह के कदम का विरोध करता है, और इसे अपने अंदरूनी मामलों में गैर-कानूनी तरीके से दखल देने के मकसद से किया गया एक बेतुका झूठ बताया।

एक्सियोस ने सोमवार को एक अनजान सोर्स का हवाला देते हुए बताया कि ट्रंप ने मादुरो से सीधे बात करने का मन बना लिया है। कहा, "बातचीत के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं और बमबारी के बारे में कम।"

एक्सियोस ने इस मामले से वाकिफ एक अधिकारी के हवाले से कहा, "अभी कोई भी अंदर जाकर उन्हें गोली मारने या उन्हें (मादुरो) पद से हटाने का प्लान नहीं बना रहा है। मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अभी यह प्लान नहीं है।"

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का यह फैसला गनबोट डिप्लोमेसी (धमकी भरी कूटनीति) में एक अहम पड़ाव है और यह इशारा दे सकता है कि अमेरिका की ओर से मिसाइल हमले या सीधी मिलिट्री कार्रवाई अभी होने वाली नहीं है।

--आईएएनएस

केआर/