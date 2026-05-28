वेनेजुएला अब अमेरिका का अहम साझेदार बन रहा : ट्रंप

वॉशिंगटन, 27 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्षों के तनाव और प्रतिबंधों के बाद दक्षिण अमेरिकी देश तेजी से अमेरिका के लिए बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन रहा है।

व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के तेल उद्योग को पहली बार “पेशेवर तरीके” से संचालित किया जा रहा है और अमेरिकी निगरानी के जरिए वहां की तेल आय को भ्रष्टाचार से बचाया जा रहा है।

ट्रंप ने कहा, “हमारे वेनेजुएला के साथ संबंध काफी अच्छे हैं। वहां सब कुछ बहुत अच्छी तरह चलाया जा रहा है।”

उन्होंने बताया कि वेनेजुएला फिलहाल “स्थिरीकरण, पुनरुद्धार और संक्रमण” की तीन चरणों वाली प्रक्रिया से गुजर रहा है। ट्रंप के अनुसार, 3 जनवरी के बाद से 1 करोड़ बैरल से अधिक वेनेजुएलाई तेल अमेरिका भेजा जा चुका है।

राष्ट्रपति ने दावा किया कि वेनेजुएला के तेल निर्यात से होने वाली आय अमेरिका में मौजूद खातों में जमा की जा रही है, जिनकी निगरानी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग कर रहा है और जिनका ऑडिट केपीएमजी द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “पहली बार ऐसा हो रहा है कि पैसा चोरी नहीं हो रहा। यह वेनेजुएला के लोगों के हित में इस्तेमाल हो रहा है।”

अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेगसेथ ने भी कहा कि वेनेजुएला अब अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी दक्षिणी कमान हाल ही में “शांतिपूर्ण तरीके” से वेनेजुएला स्थित अमेरिकी दूतावास पहुंची थी।

हेगसेथ ने कहा कि यह साझेदारी मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई और पश्चिमी गोलार्ध में स्थिरता बनाए रखने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

ट्रंप ने ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के तेल उत्पादन को वैश्विक ऊर्जा स्थिरता से भी जोड़ा। उनका कहना था कि अमेरिका और वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ने से दुनिया भर में ईंधन की कीमतें कम होंगी।

उन्होंने दावा किया, “अब अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर रूस और सऊदी अरब से भी दोगुना अधिक तेल उत्पादन कर रहे हैं।”

अमेरिकी आंतरिक मंत्री डग बर्गम ने कहा कि प्रशासन की ऊर्जा नीतियों से घरेलू और क्षेत्रीय तेल उत्पादन में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का कच्चा तेल अमेरिका के गल्फ कोस्ट स्थित रिफाइनरियों तक पहुंच रहा है, जिससे पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिल रही है।

ट्रंप ने अपनी वेनेजुएला नीति की तुलना क्यूबा से करते हुए क्यूबा की सरकार को “अक्षम कम्युनिस्टों” द्वारा संचालित बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यूबा की अस्थिरता को लेकर चिंतित है क्योंकि वह अमेरिका के बेहद करीब स्थित है।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कई बड़ी कंपनियां अब वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में लौटने लगी हैं और प्राकृतिक संसाधनों के कारण भविष्य में यह देश “बेहद समृद्ध” बन सकता है।

--आईएएनएस

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