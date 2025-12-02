अन्तरराष्ट्रीय

वनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल की वार्षिक प्रक्षेपण संख्या पहली बार दोहरे अंकों तक पहुंची

Dec 02, 2025, 03:33 AM

बीजिंग, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। चीन ने 30 नवंबर को वनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्ग मार्च-7ए वाहक रॉकेट के जरिए ‘शीच्येन-28’ उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

यह वर्ष 2025 में वनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से संचालित किया गया 10वां प्रक्षेपण मिशन है। इस सफल मिशन के साथ ही, इस स्थल की वार्षिक प्रक्षेपण संख्या ने इतिहास में पहली बार दोहरे अंकों तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया है।

वनछांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल चीन का पहला ऐसा आधुनिक केंद्र है, जिसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र तरीके से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह अपनी तरह का एक विशिष्ट हरित और पर्यावरण-अनुकूल अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल है।

वर्तमान में, यह केंद्र दो बहु-दिशात्मक, हर मौसम में उपयोग के योग्य और भारी वजन (बड़े टन भार) वहन करने वाले प्रक्षेपण स्थलों से सुसज्जित है।

वर्ष 2016 में अपने पहले अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन की शुरुआत के बाद से लेकर अब तक, इस स्थल ने कुल 43 अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन संचालित किए हैं और यहां से होने वाले प्रक्षेपणों की वार्षिक संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएमम/

