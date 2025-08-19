वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं का जताया आभार

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन सभी यूरोपीय नेताओं को धन्यवाद दिया है, जो सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का समाधान निकालने के लिए वाशिंगटन पहुंचे थे।

जेलेंस्की ने मंगलवार को सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आज वाशिंगटन में महत्वपूर्ण वार्ता हुई। हमने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। यह एक लंबी और विस्तृत बातचीत थी, जिसमें युद्ध की स्थिति और शांति स्थापित करने के हमारे कदमों पर चर्चा शामिल थी। यूरोपीय नेताओं और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी कई बैठकें हुईं।"

उन्होंने लिखा, "हमने सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक प्रारंभिक बिंदु। हम इन गारंटियों का समर्थन करने और उनका हिस्सा बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सराहना करते हैं। आज हमारे बच्चों की वापसी और रूस द्वारा बंदी बनाए गए युद्धबंदियों और नागरिकों की रिहाई पर बहुत ध्यान दिया गया। हम इस पर काम करने के लिए सहमत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेताओं के स्तर पर एक बैठक का भी समर्थन किया। संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने के लिए ऐसी बैठक आवश्यक है।"

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप को निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जो आज हमारे साथ थे- इमैनुएल मैक्रों, कीर स्टारमर, फ्रेडरिक मर्ज, जियोर्जिया मेलोनी, अलेक्जेंडर स्टब, उर्सुला वॉन डेर लेयेन, मार्क रूटे। आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जो यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सच्ची एकता का प्रदर्शन था। नेता व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन का समर्थन करने और उन सभी बातों पर चर्चा करने आए, जो हमें वास्तविक शांति, एक विश्वसनीय सुरक्षा ढांचे के करीब लाएंगी, जो यूक्रेन और पूरे यूरोप की रक्षा करेगी। हम अपना काम जारी रखते हैं, उन सभी सहयोगियों के साथ समन्वय करते हैं, जो इस युद्ध को गरिमा के साथ समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हू, जो मदद कर रहे हैं।"

यूक्रेन-रूस युद्ध की समाप्ति पर समझौता करने के लिए 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद वाशिंगटन में अमेरिका-यूक्रेन के राष्ट्रपतियों और यूरोपीय नेताओं के बीच सोमवार को हुई बैठक अहम है। बैठक के बाद युद्ध के समाधान का रास्ता निकल सकता है। ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन के बीच अगली बैठक कराने की तैयारियों की बात की है, जिसके बाद अमेरिका-रूस-यूक्रेन में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी।

--आईएएनएस

पीएके/एएस