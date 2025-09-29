विकसित भारत रन में आइसलैंड में भारतीय प्रवासी हुए एकजुट

रैक्जाविक, 28 सितंबर (आईएएनएस)। आइसलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों ने रविवार को रैक्जाविक में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित विकसित भारत रन में भाग लिया। आइसलैंड में भारत के राजदूत आर. रविंद्र ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और उन्हें विकसित भारत की शपथ दिलाई।

एक्स पर जारी एक बयान में, आइसलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा, "विकसित भारत की ओर! भारतीय दूतावास, रेक्जाविक ने 28 सितंबर को 'विकसित भारत रन' का आयोजन किया, ताकि प्रवासी भारतीयों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सके।"

राजदूत आर. रविंद्र ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उन्हें 'विकसित भारत' की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2047 तक विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया था, और इस बात पर जोर दिया था कि भारत की प्रगति आत्मनिर्भरता, नवाचार और नागरिकों को सशक्त बनाने पर आधारित है।

रन पूरा होने के बाद, आर. रविंद्र ने प्रतिभागियों को भाग लेने के प्रमाण पत्र वितरित किए। दूतावास के बयान के अनुसार, रेक्जाविक में 'विकसित भारत रन 2025' में लगभग 50 प्रवासी भारतीय और भारत के मित्र शामिल हुए।

भारत का युवा एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के हिस्से के रूप में, विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से 91 देशों में 150 से अधिक स्थानों पर 'विकसित भारत रन 2025' का आयोजन कर रहा है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए यह अनोखी वैश्विक पहल पहली बार की जा रही है।"

बयान के अनुसार, इस रन का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों, स्थानीय समुदायों, छात्रों, पेशेवरों और भारत के मित्रों को एक साथ लाना है, ताकि वे 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहरा सकें।

'राष्ट्र की सेवा के लिए दौड़ें' टैगलाइन के साथ 'विकसित भारत रन' दुनिया भर में प्रसिद्ध और आसानी से सुलभ स्थानों पर 3-5 किमी का सामुदायिक रन है। इस रन में मेक्सिको सिटी का इंडिपेंडेंस मेमोरियल, सूरीनाम के पैरामारिबो में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज और दुनिया भर के कई अन्य प्रसिद्ध स्थल शामिल होंगे।

युवा एवं खेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "विकसित भारत रन 2025 भारत के सबसे बड़े वैश्विक आउटरीच कार्यक्रमों में से एक बनने जा रहा है। यह न केवल फिटनेस और सामुदायिक गतिविधि है, बल्कि सेवा भाव, स्थिरता और समावेशिता जैसे भारतीय मूल्यों का वैश्विक उत्सव भी है। इसका उद्देश्य भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंध मजबूत करना, युवाओं को सेवा-उन्मुख गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और दुनिया को भारत की विकास की कहानी दिखाना है।"

