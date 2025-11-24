अन्तरराष्ट्रीय

वीजा मुक्त प्रवेश नीति से चीन और यूरोप के बीच आदान-प्रदान बढ़ा

Nov 24, 2025

बीजिंग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। चीन में वीजा मुक्त प्रवेश नीति के असर के चलते यूरोप से चीन की यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे एयरलाइंस को सीधी उड़ान फिर से शुरू करने और बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया।

चीनी हाईनान एयरलाइंस ने 22 नवंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स से चीन के छोंगछिंग जाने की सीधी उड़ान लॉन्च की। माना जाता है कि वीजा में सुविधा और उड़ान मार्ग में विस्तार के बीच अच्छा चक्र बन रहा है। इससे चीन और यूरोप के बीच अंतःसंबधन तेज होगा।

बताया जाता है कि ब्रुसेल्स से छोंगछिंग जाने की सीधी उड़ान ब्रुसेल्स से पेइचिंग तक, ब्रुसेल्स से शनचन तक और ब्रुसेल्स से शांगहाई तक जाने वाली उड़ान के बाद चीनी हाईनान एयरलाइंस द्वारा खोला गया एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग है। 22 नवंबर को ब्रुसेल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली उड़ान रवाना की रस्म आयोजित हुई।

इस नवंबर में चीन ने फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत 45 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की नीति को वर्ष 2026 के 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया।

ऑनलाइन यात्रा प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार नीति जारी होने के बाद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन से चीन के लिए फ्लाइट बुकिंग तेजी से बढ़ रही है। इससे चीन में पर्यटन करने की निहित शक्ति दिखाई गई।

यूरोपीय देशों की मीडिया संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार चीन में वीजा मुक्त प्रवेश नीति में लगातार सुधार आने के चलते चीन जाने के लिए वैश्विक पर्यटकों को नए अवसर मिलेंगे। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने, पर्यटन का अनुभव उन्नत करने और आर्थिक व व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए अहम कदम है।

