व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक में जेलेंस्की को मिलेगा यूरोपीय नेताओं का सपोर्ट

वाशिंगटन, 18 अगस्त (आईएएनएस)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सोमवार को शीर्ष यूरोपीय नेताओं के मजबूत समर्थन के साथ व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे।

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध और कीव पर शांति के लिए मास्को की शर्तों को स्वीकार करने के दबाव को लेकर चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

बैठक की पूर्व संध्या पर, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर लिखा, "कल व्हाइट हाउस में एक बड़ा दिन है। इतने सारे यूरोपीय नेता एक साथ कभी नहीं मिले। उनकी मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है!"

जेलेंस्की के साथ आने वाले नेताओं में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल हैं।

यूरोपीय नेताओं को चिंता है कि व्हाइट हाउस वार्ता जेलेंस्की पर उन शर्तों पर विचार करने के लिए दबाव डालने का एक मंच बन सकती है जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के सामने रखी थीं।

इन शर्तों में यूक्रेन का क्रीमिया पर अपना दावा छोड़ना और नाटो में कभी शामिल न होने पर सहमत होना शामिल है।

यूरोपीय नेताओं को उम्मीद है कि सोमवार की चर्चा का इस्तेमाल ट्रंप से यह स्पष्टता हासिल करने के लिए किया जाएगा कि संभावित शांति समझौते में रूस क्या देने को तैयार है, साथ ही यूक्रेन के लिए भविष्य की किसी भी सुरक्षा गारंटी में वाशिंगटन की भूमिका को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को जोर देकर कहा कि वाशिंगटन बैठक का उद्देश्य एकजुट मोर्चा दिखाना है। मैक्रों ने कहा, "अगर हम आज रूस के सामने कमजोरी दिखाते हैं, तो हम भविष्य के संघर्षों की जमीन तैयार कर रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि कीव के सहयोगी, जिन्होंने वाशिंगटन जाने से पहले 'इच्छुक लोगों के गठबंधन' वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, एक मजबूत और स्थायी शांति चाहते हैं जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे।

जर्मन सरकार ने इस यात्रा के बारे में अपने बयान में जोर देकर कहा कि एजेंडे में सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय मुद्दे और यूक्रेन की रक्षा के लिए समर्थन जारी रखना शामिल होगा।

बयान में कहा गया, "इसमें प्रतिबंधों पर दबाव बनाए रखना भी शामिल है।"

हालांकि, ट्रंप अपने इस रुख पर मुखर रहे हैं कि जेलेंस्की को युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

रविवार को, उन्होंने ट्रुथ सोशल पर दोहराया, "यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं, या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं।"

