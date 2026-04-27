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व्हाइट हाउस में सुरक्षित बॉलरूम की मांग तेज, ट्रंप ने गोलीबारी के बाद उठाया मुद्दा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 07:15 AM

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को हुए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी की घटना के बाद फिर से व्हाइट हाउस के अंदर एक सुरक्षित बॉलरूम बनाने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि इस घटना ने दिखा दिया कि राष्ट्रपति परिसर के बाहर बड़े कार्यक्रम करना कितना जोखिम भरा हो सकता है।

वॉशिंगटन हिल्टन से सुरक्षित निकाले जाने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि इस हमले से साफ है कि व्हाइट हाउस के अंदर एक स्थायी और बेहद सुरक्षित जगह की जरूरत है।

उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, “कल रात जो हुआ, यही वजह है कि हमारी मिलिट्री, सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था एजेंसियां लंबे समय से मांग कर रही हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर एक बड़ा, सुरक्षित बॉलरूम बनाया जाए।”

उन्होंने यह भी कहा कि अगर बॉलरूम होता तो यह घटना कभी नहीं होती और इसमें सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा सुविधाएं होंगी।

ट्रंप काफी समय से व्हाइट हाउस परिसर में करीब 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कानूनी अड़चनें चल रही हैं। अब उनका कहना है कि इन रुकावटों को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा क‍ि इसे जितनी जल्दी हो सके बनाया जाना चाहिए और यह जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत के अंदर होगी।

इस प्रस्ताव पर पिछले कई महीनों से बहस चल रही है। अदालतें देख रही हैं कि क्या इसके लिए सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ट्रंप ने कहा कि कानूनी चुनौतियों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

हर साल होने वाला व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर आमतौर पर वॉशिंगटन हिल्टन में होता है, क्योंकि व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी जगह नहीं है। इस कार्यक्रम में पत्रकार, बड़े अधिकारी और कई मशहूर लोग शामिल होते हैं, इसलिए यह अमेरिका के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक माना जाता है।

ट्रंप ने मौजूदा जगह की आलोचना करते हुए कहा कि यह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी एक खास तौर पर बनाई गई जगह हो सकती है। उन्होंने कहा यह कोई खास सुरक्षित बिल्डिंग नहीं है।

उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की और कहा कि उनकी वजह से स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने भी कहा क‍ि आपने देखा कि कानून व्यवस्था ने अपना काम पूरी तरह सही तरीके से किया।

शनिवार की घटना के बाद अब इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है, क्योंकि सरकार यह सोच रही है कि शीर्ष नेताओं से जुड़े कार्यक्रमों को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी

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