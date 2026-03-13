व्हाइट हाउस में मनाया गया विमेंस हिस्ट्री मंथ, राजनीति और समाज में महिलाओं के योगदान पर हुई चर्चा

वाशिंगटन, 13 मार्च (आईएएनएस)। व्हाइट हाउस ने 'विमेंस हिस्ट्री मंथ' के मौके पर अमेरिकी समाज में महिलाओं की भूमिका का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिला अधिकारी, कामकाजी माताएं, उद्यमी, खिलाड़ी और कानून-प्रवर्तन अधिकारी एक साथ आए।

अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और परिवारों और समुदायों पर महिलाओं के असर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी और समाज के मूल्यों को बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका होती है।

उन्होंने कहा, “अमेरिका की ताकत इस बात से बहुत करीब से जुड़ी है कि महिलाएं अपने बच्चों के चरित्र, शिक्षा और नैतिक मूल्यों को बनाने में क्या भूमिका निभाती हैं। हमारे समुदायों में जो मूल्य बनाए जाते हैं, वे हमारी अगली पीढ़ी की आवाज और विजन को आकार देते हैं।”

मेलानिया ट्रंप ने महिलाओं को देश की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का केंद्र बताया और कहा कि कई महिलाएं करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रही हैं। उन्होंने युवा महिलाओं से कहा कि वे सीखते रहने और रिस्क लेने के साथ-साथ अपने लक्ष्यों को भी पूरा करें।

उन्होंने कहा, “सभी युवा महिला उद्यमी और भविष्य की लीडर अपने लिए समय निकालें, रोजाना खुद को शिक्षित करें और अपने पैशन का प्रसार करें। हिम्मत रखें और रिस्क लें।”

इस कार्यक्रम में महिलाओं की कामयाबियों को पहचान देने के साथ-साथ नीति और राजनीति पर भी जोर दिया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फर्स्ट लेडी के संबोधन के बाद पोडियम पर आए और देश के इतिहास और संस्थाओं में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, "हम महिलाओं से प्यार करते हैं। महिलाएं ही सब कुछ हैं।"

उन्होंने इतिहास की जानी-मानी अमेरिकी महिलाओं को गिनाया, जिनमें मार्था वाशिंगटन, बेट्सी रॉस, क्लारा बार्टन, अमेलिया इयरहार्ट, रोजा पार्क्स और एरीथा फ्रैंकलिन शामिल हैं। ट्रंप ने इनका नाम उदाहरण के तौर पर लिया, जिन्होंने देश को बनाने में मदद की।

उन्होंने कहा, "1776 में हमारे देश की शुरुआत से ही, अमेरिका हिम्मत, जोश, प्यार, लगन और जबरदस्त महिलाओं की वजह से बहुत मजबूत हुआ है।"

ट्रंप ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उन नीतियों को हाईलाइट करने के लिए किया जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उनसे वर्कफोर्स में महिलाओं को फायदा हुआ है।

उन्होंने कहा, “जब से मैंने ऑफिस संभाला है, हमने 300,000 से ज्यादा नौकरियां बनाई हैं, जो अब गर्व करने वाली, मेहनती अमेरिकी महिलाओं के लिए हैं। अकेले पिछले साल महिलाओं के बिजनेस की संख्या में 12 लाख की बढ़ोतरी हुई।”

कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई महिलाओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए स्टेज पर बुलाया। नॉर्थ कैरोलिना की वेट्रेस और सिंगल मदर हीथर केल ने टैक्स सीजन के दौरान कई सेवा श्रमिकों पर पड़ने वाले पैसे के दबाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “मैं 20 साल से ज्यादा समय से वेट्रेस हूं। इंडस्ट्री में मैंने जितने लोगों को आते-जाते देखा है, उनमें से ज्यादातर सिंगल माताएं हैं।”

उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा टैक्स रिफंड मिलने पर हैरानी हुई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, “इस साल, मुझे दोबारा सोचना पड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सच है, मुझे अपना टैक्स दो बार भरना पड़ा।”

एक और स्पीकर, बाल्टीमोर की सात बच्चों की मां नोरा प्रुइट ने हाउसकीपिंग से मैन्युफैक्चरिंग के काम में आने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “एक साल पहले, मुझे बाल्टीमोर, मैरीलैंड में मार्लिन स्टील वायर प्रोडक्शंस में एक नौकरी मिली, एक करियर वाली नौकरी।” उन्होंने बताया कि इस पद ने उनके परिवार को एक नया घर खरीदने में मदद की। वर्जीनिया की दूसरी पीढ़ी की किसान लेक्सी चैंबर्स ने परिवार के खेतों को बचाने और उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपने के महत्व के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, “मेरा एक सबसे बड़ा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मेरी बेटियों को एक दिन खेती करने का मौका मिले।”

इस कार्यक्रम में क्ले काउंटी, फ्लोरिडा की शेरिफ मिशेल कुक भी शामिल थीं, जो एक अनुभवी लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी हैं, जिन्होंने परिवार की जिंदगी और पब्लिक सेवा के बीच संतुलन बनाने के बारे में बात की।

कुक ने कहा, “मैं बच्चों की परवरिश और अपने समुदाय की सेवा करना बहुत, बहुत अच्छी तरह जानती हूं।” उन्होंने आगे कहा कि ओवरटाइम पे पर राष्ट्रपति की नीति से काम करने वाले परिवारों को मदद मिली है।

ओलंपिक बॉबस्लेड चैंपियन कैली हम्फ्रीज कनाडा में जन्मी खिलाड़ी हैं और अमेरिका के लिए खेलती हैं। उन्होंने खेल में अपना करियर जारी रखते हुए मां बनने के अपने सफर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “मां बनने का मेरा सफर आईवीएफ के जरिए ढाई साल की प्रक्रिया थी। मुझे जिस टाइटल पर सबसे ज्यादा गर्व है, वह है मां।”

हम्फ्रीज ने ट्रंप को ऑर्डर ऑफ इक्कोस मेडल दिया, यह एक ऐसा सम्मान है जो ओलंपिक मेडलिस्ट किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसने उनके सफर में योगदान दिया हो।

इस समारोह में वॉशिंगटन की एक बड़ी परंपरा दिखाई दी। दरअसल, हर मार्च में पूरे अमेरिका में विमेंस हिस्ट्री मंथ मनाया जाता है, जिसमें स्कूल, सरकारी संस्थान और नागरिक संगठन सार्वजनिक जीवन, विज्ञान, बिजनेस और कल्चर में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान देते हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस