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व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान शूटिंग पर बराक ओबामा बोले- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 27, 2026, 12:11 PM

वाशिंगटन, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिका के व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में हुई शूटिंग के बाद आरोपी को पकड़ा जा चुका है। अमेरिकी एजेंसी मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे का मकसद क्या था। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पूरी स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर हालात पर काबू करने के लिए सुरक्षा एजेंसी की सराहना की।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हालांकि हमें अभी तक व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कल रात हुई शूटिंग के पीछे के मकसद के बारे में डिटेल्स नहीं पता हैं, लेकिन यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस सोच को नकार दें कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह है। यह अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हर दिन दिखाए जाने वाले साहस और बलिदान की भी एक गंभीर याद दिलाता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं और शुक्र है कि जिस एजेंट को गोली लगी थी, वह ठीक हो जाएगा।"

अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप संकट के समय सबसे मजबूत होते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मीडिया में कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप कल रात की घटनाओं के दौरान बहुत शांत और कंट्रोल में कैसे थे। यह एक महान लीडर की पहचान है और यह बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन हैं। मैंने पिछले कई सालों में उनके साथ बहुत समय बिताया है और संकट और उथल-पुथल के समय में वह सबसे मजबूत होते हैं।”

गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान लॉस एंजेलिस के रहने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई है। कोल तेजी से भागता हुआ बॉलरूम की तरफ जाता है, तभी सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और आनन-फानन में उसे कब्जे में लिया।

फेडरल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अनुसार, एलन ने अक्टूबर 2024 में कमला हैरिस के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए 25 डॉलर का डोनेशन दिया था। कैलटेक में एक स्टूडेंट के तौर पर, व्हीलचेयर के लिए एक प्रोटोटाइप इमरजेंसी ब्रेक बनाने के लिए 2017 में टॉमस एलन को एक लोकल न्यूज रिपोर्ट में कवरेज भी दी गई थी।

अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने बताया कि लॉस एंजिल्स के सबअर्ब टॉरेंस में रहने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के नाम और फोटो से मिलती-जुलती एक लिंक्डइन प्रोफाइल में उसे सी 2 एजुकेशन में पार्ट-टाइम टीचर बताया गया है। प्रोफाइल के अनुसार, एलन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली और पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी-डोमिंग्वेज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री ली।

--आईएएनएस

केके/एएस

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