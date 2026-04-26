व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर गोलीबारी : एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने चश्मदीदों से मांगी जानकारी

वाशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। घटना के कुछ समय बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। काश पटेल ने वहां मौजूद लोगों से इस घटना से संबंधित जानकारी मांगी है।

ब्लैंच ने कहा, “आज रात आपने इस देश का सबसे बुरा और सबसे अच्छा रूप देखा। आपने उस कायर के सबसे घटिया काम को देखा, जिसके बारे में राष्ट्रपति ने अभी बात की। लेकिन आपने सबसे अच्छा भी देखा क्योंकि आपने देखा कि लॉ एनफोर्समेंट ने ठीक वही किया जो उन्हें करना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “उसके बर्ताव को देखते हुए, आरोप खुद ही साफ होने चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सुनेंगे, शूटिंग के मामले में हथियार रखने और इस आदमी पर जो कुछ भी हम लगा सकते हैं, उसके कई आरोप होंगे।”

वहीं एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने लोगों से "इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी" शेयर करने की अपील की और कहा कि एफबीआई मौके से मिले बैलिस्टिक और एक लंबी बंदूक की जांच कर रही है और गवाहों से पूछताछ कर रही है।

उन्होंने कहा, “कोई भी जानकारी छोटी नहीं है, कोई भी जानकारी काफी नहीं है। हम सबकी जांच करेंगे। हम वहां मौजूद लोगों के इंटरव्यू भी लेंगे और अगर उनमें से किसी के पास कोई जानकारी है, तो कृपया लॉ एनफोर्समेंट– एफबीआई, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के सामने आएं।”

माना जा रहा है कि गोली चलाने वाला संदिग्ध वाशिंगटन हिल्टन में मेहमान के तौर पर शामिल हुआ था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "शुरुआती जानकारी में हमें लगता है कि वह यहां होटल में मेहमान था। हमने यहां होटल में रूम को सुरक्षित कर लिया है और फिर से हम यह पता लगाने के लिए सही तरीकों से गुजरेंगे कि वहां अंदर क्या था।"

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में संदिग्ध ने 50 गज की दूरी से हमला किया, तो वह कमरे से बहुत दूर था। यह साफ नहीं है कि हथियारबंद आदमी वेन्यू में कैसे घुस पाया।

राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या वह इस घटना के बाद इनडोर इवेंट्स के लिए अपने तरीके पर फिर से सोचेंगे, तो ट्रंप ने कहा, “जो है सो है। कमरा बहुत, बहुत सुरक्षित था।”

उन्होंने आगे कहा कि जवाब देने वाले सीक्रेट सर्विस एजेंट बहुत प्रभावशाली थे।

--आईएएनएस

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